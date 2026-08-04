Savigliano, fervono i preparativi per la mostra "Risorgive"

A palazzo Muratori-Cravetta fervono i preparativi per la mostra "Risorgive", dell'artista saviglianese Cristina Saimandi: andrà in scena subito dopo l'estate, dal 4 al 27 settembre.

A cura di Marco Enrico Giacomelli, l'allestimento sarà inaugurato venerdì 4 settembre alle 17, e vedrà protagonista i lavori di Saimandi, che alterna la professione di insegnante presso il liceo artistico Ego Bianchi di Cuneo all'attività artistica. Prediligendo il disegno, la ceramica e la scultura.

Attraversando diversi generi artistici, le sue opere si muovono tra segno, materia e colore. L'indagine artistica di Saimandi, praticata attraverso sperimentazioni non scontate di tecniche, supporti e materiali, crea un rapporto serrato tra realtà esterne ed interne al proprio io, intrecciando quotidiano e visionario insieme.

La mostra sarà visitabile il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18.30. Per informazioni: 348.1014567.