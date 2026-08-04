Garessio, sabato 8 agosto al Castello Reale di Casotto il duo violinistico “Eugène”

"FestivAlContrario" torna al Castello Reale di Casotto sabato 8 agosto con il concerto del duo violinistico Eugène: due violini per un dialogo senza tempo, con Francesca Conte e Samuele Piccolo alle ore 17. Sarà un incontro tra due giovani talenti del violino un viaggio musicale che attraversa oltre due secoli di storia, mettendo in luce tutte le possibilità espressive di uno degli organici più affascinanti e raffinati della musica da camera. Il programma si apre con la Sonata op. 3 n. 5 di Jean-Marie Leclair, capolavoro del Barocco francese in cui eleganza, virtuosismo e perfetto equilibrio tra le due voci si fondono in un dialogo di grande luminosità. Con la Sonata per due violini op. posthume di Eugène Ysaÿe, il linguaggio si fa più intenso e visionario: il celebre violinista e compositore belga trasforma il duo in un confronto ricco di tensione emotiva, colori timbrici e straordinaria libertà espressiva. Chiude il concerto una selezione dai 44 Duetti Sz. 98 di Béla Bartók, pagine brevi ma ricchissime di invenzione, ispirate alle tradizioni popolari dell’Europa orientale. Ritmi incalzanti, melodie di origine folklorica e una scrittura brillante restituiscono tutta la modernità del compositore ungherese, in un continuo alternarsi di energia, ironia e poesia.

Protagonisti della serata sono Francesca Conte e Samuele Piccolo, due giovani interpreti già affermatisi in importanti concorsi e festival internazionali, accomunati da un percorso artistico di alto livello e da una profonda passione per la musica da camera. Il loro dialogo musicale mette in risalto la straordinaria ricchezza del repertorio per due violini, in un concerto che unisce virtuosismo, ascolto reciproco e intensa partecipazione espressiva.

Francesca Conte (Varese, 2005) enfant prodige inizia lo studio del violino a soli sei anni e si perfeziona con il M° Adrian Pinzaru. Nonostante la giovane età, ha già tenuto concerti come solista e in formazioni cameristiche e orchestrali in Italia e all’estero, esibendosi in città come Parigi, New York, Toronto, Mosca, San Pietroburgo, Sofia e Kaunas. Vincitrice di numerosi concorsi internazionali, ha frequentato masterclass con illustri violinisti, tra cui Francesca Dego, Alessandro Milani e Lukas Hagen. Attualmente studia presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Como. Collabora con importanti realtà orchestrali, tra cui l’Orchestra Du.Ca. e la Würth Philharmoniker di Künzelsau (Germania), con la quale si è esibita al Festspielhaus di Baden-Baden. Ha inoltre partecipato al festival Musica sull’Acqua, suonando accanto ad artisti di fama internazionale come Maria João Pires, Simone Briatore e Patrizio Serino. Laureata con lode presso il Conservatorio di Como, attualmente studia con il Maestro Francesco Senese. La sua attività artistica spazia dal repertorio solistico alla musica da camera, affermandola come una delle giovani violiniste italiane più promettenti della sua generazione.

Samuele Piccolo (Catania, 2004) intraprende lo studio del violino nel 2015 e prosegue la sua formazione presso i Conservatori di Catania e di Como, dove studia con il M° Francesco Senese. Nel 2024 consegue il Diploma Accademico di Primo Livello con il massimo dei voti e la lode, ricevendo per merito la borsa di studio del Lions Club Como Host. Vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, tra cui il Primo Premio al Concorso AMIGDALA Memorial “Giuseppe Raciti” 2025, si distingue anche nell’ambito della musica da camera con il Quartetto Euripide. Dal 2021 è regolarmente selezionato per il progetto MACH Project and Orchestra del Festival Musica sull’Acqua, dove si esibisce in orchestra, ensemble e formazioni cameristiche sotto la direzione di Diego Matheuz e Francesco Senese, collaborando con artisti di fama internazionale quali Maria João Pires, Giuliano Carmignola, Natalie Clein, Charles Dutoit e numerose prime parti di importanti orchestre europee. La sua intensa attività concertistica, che spazia dal repertorio sinfonico alla musica da camera, lo pone tra i giovani violinisti italiani più interessanti della nuova generazione.

Il concerto si svolge in collaborazione con il Comune di Garessio: biglietti gratuiti fino a esaurimento posti. Info: 351. 3933733 – info@festivalcontrario.com

FestivAlContrario 2026

Dall’11 luglio al 12 settembre la sesta edizione di FestivAlContrario trasforma l’entroterra ligure e piemontese in un grande palcoscenico a cielo aperto. Musica, teatro, natura, filosofia, cinema, trekking, incontri, esperienze gastronomiche e spettacoli in borghi storici tra i più belli d’Italia, per un festival che nell’edizione 2026 ha come tema “Nutrimenti”, un invito a riflettere su tutto ciò che alimenta la nostra vita: cultura, paesaggio, relazioni, pensiero, cibo e musica. Rallentare per trasformare il proprio tempo in un autentico atto di nutrimento e cura di sé e per guardare il mondo da un’altra prospettiva.

Sotto la guida della Direzione Artistica di Vera Marenco e Manuela Litro, il festival quest’anno compie un salto straordinario, espandendo ulteriormente la sua rete di Comuni in un territorio che unisce i borghi e le valli della Liguria di Ponente fino al Piemonte. Il tema sarà introdotto dalle direttrici artistiche insieme al biologo e nutrizionista Maurizio Sentieri nella serata inaugurale del 1 agosto, con il dono di un simbolico “vademecum” che accompagnerà tutti gli eventi successivi, e sarà poi ulteriormente approfondito con una serie di contributi di esperti, autori, editor, chef, psicologi, filosofi, esperti di analisi sensoriale in una serata dedicata (30 agosto) con immancabile cena.

Tra gli ospiti più attesi: Sergio Caputo, Gegè Telesforo, Dado Moroni & Max Ionata, Amaro Freitas, Lou Dalfin, Andy Luotto, Enzo Paci, Mauro Pirovano, Mario Incudine, Igor Chierici. Il programma spazia dal suggestivo concerto all’alba con colazione ligure all’orchestra sul prato, passando per spettacoli sotto le stelle, trekking, cene a tema, experience e percorsi che intrecciano arte, paesaggio e convivialità.

"FestivAlContrario è ormai un ecosistema culturale - spiegano le direttrici artistiche - Anche quest’anno abbiamo voluto osare, portando la grande musica, il teatro, il cinema e la riflessione filosofica in piazze medievali, castelli, boschi e sentieri archeologici. È un invito a nutrire la mente prendendosi il giusto tempo, in controtendenza rispetto alla frenesia contemporanea".

Più che un cartellone di spettacoli, "FestivAlContrario" è una manifestazione che mette al centro le persone e conferma la propria vocazione di fare della cultura uno strumento di rigenerazione dei territori, valorizzando i piccoli borghi con un’offerta artistica di alta qualità, accessibile e profondamente legata ai luoghi che la accolgono.

Il programma completo su www.festivalcontrario.com

Facebook e Instagram: FestivAlContrario

FestivAlContrario è un progetto a cura di Musicaround ETS in collaborazione con 12 Comuni delle valli Neva, Pennavaire, Tanaro e Bormida, che si realizza con il sostegno e il contributo economico di Ministero della Cultura, Regione Liguria, Comuni di Castelvecchio di Rocca Barbena, Garessio, Cisano sul Neva, Toirano, Fondazione De Mari, Fondazione Compagnia di San Paolo, CRC, Fondazione CRT, Nuovo Imaie e sponsor privati.