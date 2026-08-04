A Bossolasco torna il Piccolo Festival della Fisarmonica

La fisarmonica torna protagonista dell’estate di Bossolasco. Dall’11 al 13 agosto, in piazza XX Settembre, il Comune di Bossolasco propone la nuova edizione del Piccolo Festival della Fisarmonica, rassegna musicale a ingresso libero nata per valorizzare uno strumento capace di attraversare generi, tradizioni, linguaggi e culture.

Realizzato con il contributo della Fondazione Crc e della Fondazione Crt e con il supporto dell’Unione Montana Alta Langa, il Festival conferma la volontà del Comune di Bossolasco di investire in una proposta culturale di qualità, capace di unire comunità, territorio e grandi interpreti della scena musicale contemporanea.

Sotto la direzione artistica del maestro Walter Porro, il Festival conferma la propria vocazione: portare nel cuore dell’Alta Langa artisti di alto profilo, offrendo al pubblico tre serate diverse, intense e accessibili, in cui la fisarmonica e l’organetto diventano voce narrativa, energia popolare, sperimentazione, incontro tra mondi musicali.

Il programma si aprirà martedì 11 agosto con la Baro Drom Orkestar, formazione dal forte impatto scenico e sonoro, capace di trasformare il concerto in un viaggio musicale tra i Balcani e il mondo. Ritmi trascinanti, sonorità mediterranee, richiami all’Est Europa e una travolgente energia dal vivo faranno della prima serata un’apertura festosa e coinvolgente.

Mercoledì 12 agosto sarà la volta di Alessandro d’Alessandro, tra le figure più interessanti e riconosciute della nuova scena dell’organetto. Musicista raffinato e innovatore, d’Alessandro ha saputo portare l’organetto dentro percorsi musicali contemporanei, intrecciando tradizione, ricerca, passione ed elettronica. A Bossolasco proporrà un concerto in cui lo strumento diventa racconto, respiro, libertà espressiva.

La rassegna si chiuderà giovedì 13 agosto con il duo Thierry Ravelli e René Sopa, due maestri della fisarmonica capaci di costruire un dialogo musicale elegante, aperto e internazionale. Il loro incontro porterà a Bossolasco atmosfere legate al jazz, alla world music, allo swing manouche e all’improvvisazione, in una serata pensata come un vero scambio sonoro tra sensibilità, esperienza e libertà interpretativa.

«Il Piccolo Festival della Fisarmonica è un progetto nato con il Maestro Walter Porro e cresciuto con grande cura, anno dopo anno – dichiara il Comune di Bossolasco –. Per noi è motivo di orgoglio poter ospitare artisti di questo livello in piazza XX Settembre, luogo simbolico della vita del paese. La fisarmonica è uno strumento popolare e colto insieme: parla alle comunità, attraversa le generazioni, porta con sé memoria, festa, malinconia, virtuosismo. Con questo Festival vogliamo offrire a residenti, visitatori e turisti un’esperienza musicale di qualità, capace di raccontare Bossolasco come borgo vivo, accogliente e culturalmente curioso».

Un ruolo centrale, anche in questa edizione, è affidato alla direzione artistica di Walter Porro, musicista e profondo conoscitore del repertorio fisarmonicistico, che ha contribuito a costruire l’identità della rassegna e a darle una linea riconoscibile: un Festival piccolo nel nome, ma ambizioso nella qualità delle proposte e nella capacità di creare relazione tra artisti, pubblico e territorio.

Tutti i concerti si terranno alle ore 21.30 in piazza XX Settembre a Bossolasco e saranno a ingresso libero.

In caso di maltempo, gli eventi si svolgeranno presso la Chiesa di San Giovanni Battista.

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IL PROGRAMMA

Martedì 11 agosto 2026

Baro Drom Orkestar

Un viaggio musicale tra i Balcani e il mondo

Mercoledì 12 agosto 2026

Alessandro d’Alessandro

L’organetto che racconta passione e libertà