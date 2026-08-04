Montaldo di Mondovì, tutto pronto per la rievocazione della Guerra del Sale

Sabato 8 agosto 2026 alle ore 17,30 ai Vernagli, Frazione di Montaldo, presso l’albergo La Maddalena, si terrà una rievocazione della Guerra del Sale con la proiezione de “I luoghi della Guerra del sale” foto e testi di Edoardo Brunengo. Sono una sequenza di fotografie in un rigoroso bianco e nero che il fotografo ha scattato, negli anni, sui luoghi montaldesi dove si combatté la Guerra del sale. Brunengo seguendo le indicazioni dello storico Giorgio Maria Lombardi, documenta il sanguinoso teatro degli scontri tra i Montaldesi e l’esercito dei Savoia.



Seguiranno letture dal romanzo “L’uomo che raccontava della Guerra del sale” a cura di Ada Prucca.





La voce narrante delle vicende delle guerre del sale è un vecchio, come un predicatore gira, di stalla in stalla, nel paese e nelle borgate di Montaldo a ricordare, a narrare quella tragedia dimenticata che fu la rivolta popolare di fine Seicento nel Monregalese.



Per l’occasione Pelo Gregorio e Franco Cattaneo proporranno alcune ballate e canzoni sui disastri della guerra, del tempo sulle cose amate.