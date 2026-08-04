Guarene Musica: archiviata un'edizione di grandissimo successo, si guarda al 2027

Si è conclusa la 12ª edizione di Guarene Musica, prodotta dal Dragonfly Music Studio grazie al supporto di Comune di Guarene, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e Fondazione CRC.

Quest'anno sono stati proposti tre concerti allestiti in tre differenti luoghi: il 4 luglio a Palazzo Re Rebaudengo, il 18 luglio alla chiesa della SS Annunziata e infine il 1° agosto nella piazza antistante la chiesa con vista sul belvedere.

La grande affluenza di pubblico conferma che il festival è atteso e radicato nel territorio oltre ad avere una ricaduta turistica sul luogo facendo registrare molte presenze provenienti da altre aree della regione e turisti.

Quest'anno la programmazione artistica è stata rivolta al mondo della chitarra e ai suoni del jazz e della world music: dalle atmosfere più mediterranee al jazz contemporaneo per finire con il flamenco.

"Anche quest'anno il festival è andato benissimo, come dimostra la grande affluenza di pubblico che ha assistito ai concerti. Ringraziamo per il sostegno la Fondazione CRC, che insieme a quello del Comune di Guarene ci permette di proseguire con questi con questi appuntamenti estivi e la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo: grazie a queste realtà abbiamo la possibilità di ascoltare ottima musica in contesti particolarmente suggestivi quali la chiesa della SS. Annunziata, la piazza e Palazzo Re Rebaudengo. Infine, grazie a Filippo Cosentino per l'organizzazione per la direzione artistica e agli artisti che ci hanno onorato con la loro presenza. Siamo molto soddisfatti anche della possibilità di bere e mangiare qualcosa in compagnia com'è accaduto nella serata in piazza con la presenza de i BarbaQ. Con questo entusiasmo ci salutiamo con un arrivederci all'estate del 2027, in cui Guarene Musica continuerà ad allietare le serate estive", dichiara il sindaco di Guarene Simone Manzone.

Già al lavoro per la prossima edizione, la 13ª, il direttore artistico del festival Filippo Cosentino commenta: "Ringrazio sentitamente l'Amministrazione del Comune di Guarene che abbiamo sempre sentito vicina e sostenitrice dell'iniziativa. Sono felice di vedere che il pubblico apprezzi incuriosito le nostre proposte artistiche e che ci sia sempre la voglia di partecipare e scoprire musiche dal mondo. Allo stesso modo sono entusiasta che il festival sia diventato un valido strumento di comunicazione e valorizzazione turistica del territorio".