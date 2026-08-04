Santo Stefano Belbo si accende con il Luna Park: undici giorni di divertimento tra grandi novità, festa patronale e fuochi d'artificio

L'estate di Santo Stefano Belbo si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi da famiglie, bambini e giovani. Da venerdì 7 a lunedì 17 agosto arriva in Piazza Umberto I il Luna Park, pronto a trasformare il cuore del paese in un grande spazio dedicato al divertimento, con attrazioni per tutte le età, giochi, luci, musica e tante novità.

Un evento che accompagnerà il calendario estivo del paese fino alla conclusione della Festa di San Rocco, culminando con i tradizionali fuochi d'artificio, offrendo così un motivo in più per trascorrere una serata all'insegna della spensieratezza.

Inaugurazione con giornata sottocosto

L'apertura ufficiale è in programma venerdì 7 agosto e sarà accompagnata da una speciale promozione pensata per il pubblico.

Per tutta la giornata inaugurale sarà infatti possibile usufruire della giornata sottocosto su tutte le attrazioni, ad eccezione dei giochi a premio e delle attrazioni a tempo.

Un'occasione ideale per inaugurare la manifestazione insieme a tutta la famiglia e provare le tante proposte presenti nel parco divertimenti.

Nuove attrazioni e divertimento per ogni età

Anche quest'anno il Luna Park si presenta con un'offerta ricca e rinnovata, capace di coinvolgere bambini, ragazzi e adulti.

Accanto alle attrazioni più amate, i visitatori potranno scoprire numerose novità, pensate per rendere ancora più coinvolgente l'esperienza, tra giostre adrenaliniche, attrazioni dedicate ai più piccoli e giochi per tutta la famiglia.

L'area si animerà ogni giorno con colori, musica e un'atmosfera di festa che da sempre caratterizza il tradizionale Luna Park estivo.

Il Luna Park incontra la Festa di San Rocco

L'appuntamento assume un significato ancora più speciale perché accompagnerà uno dei momenti più sentiti dell'estate santostefanese.

La manifestazione si concluderà infatti in concomitanza con la Festa di San Rocco, regalando ai visitatori la possibilità di vivere in un'unica occasione le celebrazioni patronali, il Luna Park e il suggestivo spettacolo dei tradizionali fuochi d'artificio, che ogni anno richiamano un numeroso pubblico.

Un'occasione per vivere il paese

Per undici giorni Santo Stefano Belbo diventerà un punto di riferimento per il divertimento nel territorio, offrendo un luogo d'incontro dove trascorrere il tempo libero tra amici e famiglia.

Tra giostre illuminate, musica, attrazioni e un clima di festa, il Luna Park conferma il proprio ruolo come appuntamento simbolo dell'estate, capace di unire generazioni diverse e regalare momenti di allegria.

L'invito è rivolto a residenti, turisti e visitatori delle Langhe: dal 7 al 17 agosto il divertimento vi aspetta in Piazza Umberto I, per vivere insieme undici giorni di emozioni, spettacolo e sorrisi nel cuore di Santo Stefano Belbo.