Rifreddo celebra la Madonna del Devesio: tre giorni di fede, tradizione e comunità

Tre giorni all'insegna della fede, della tradizione e della convivialità hanno animato Rifreddo in occasione della festa della Madonna del Devesio, appuntamento tra i più sentiti dalla comunità locale. Da sabato 1 a lunedì 3 agosto il santuario che domina l'abitato è tornato a essere il cuore della vita del paese, richiamando numerosi rifreddesi e visitatori provenienti anche dai comuni vicini.

Ad aprire i festeggiamenti, nella serata di sabato, è stata la suggestiva processione con le fiaccole guidata dai massari, che ha attraversato i dintorni del santuario in un lungo e luminoso serpentone di fedeli, rinnovando una tradizione capace di unire spiritualità e partecipazione popolare.

La giornata di domenica è iniziata con la celebrazione della Santa Messa, seguita nel pomeriggio da uno dei momenti più significativi dell'intera manifestazione: la consegna del tradizionale sonetto in memoria di Mario Cavallo, Massaro onorario, affidato alla sua famiglia dal sindaco Elia Giordanino.

Prima della cerimonia, il primo cittadino ha reso omaggio ai Caduti davanti al cippo commemorativo situato nei pressi del santuario. Al termine, la festa è proseguita con un ricco rinfresco aperto a tutti i partecipanti, accompagnato dalle note della banda musicale di Villafalletto, che ha contribuito a creare un clima di festa e condivisione.

In serata spazio ancora alla gastronomia, alla musica dal vivo con il "Trio Capinera" e ai balli, che hanno richiamato un folto pubblico, confermando il forte legame della manifestazione con le tradizioni popolari del territorio.

Lunedì si è svolta la giornata conclusiva, aperta dalla celebrazione della Messa e proseguita nel pomeriggio con giochi dedicati ai bambini e alle famiglie e con la tradizionale gara di bocce pétanque, appuntamento molto atteso dagli appassionati.

A guastare soltanto il finale è stato un violento temporale che, nel tardo pomeriggio, ha costretto gli organizzatori ad annullare la cena conclusiva a base di penne al ragù e formaggio locale. Un imprevisto che non ha però offuscato il successo della manifestazione, capace ancora una volta di regalare un fine settimana di serenità, incontro e condivisione nel segno della Madonna del Devesio, festa in onore della Madonna della Neve.

"La festa d'la Madona – commenta il sindaco Elia Giordanino – è sempre un bellissimo momento per la nostra comunità e per i tanti che arrivano dai paesi vicini per partecipare. Per questo desidero ringraziare la parrocchia e il parroco don Angelo Vincenti, i massari, tutti i consiglieri comunali e tutte le persone che, a vario titolo, si impegnano ogni anno per mantenere viva questa importante tradizione, patrimonio della nostra comunità".