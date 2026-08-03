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Attualità | 03 agosto 2026, 19:40

Continua il fitto calendario della 19ª edizione di Accademie in Valle

Il weekend del 7 e 8 agosto tra il rock sinfonico dell’Elixir Ensemble e il viaggio etnico dell’Ensemble Mistralia

Continua il fitto calendario della 19ª edizione di Accademie in Valle

Continua il fitto calendario della 19ª edizione di Accademie in Valle, la rassegna itinerante che porta la grande musica dal vivo e la cultura tra i paesaggi e i borghi più belli delle valli cuneesi. Il fine settimana di venerdì 7 e sabato 8 agosto propone due appuntamenti imperdibili, entrambi a ingresso libero e gratuito.

Venerdì 7 agosto 21.15 – Chiusa di Pesio, Piazza Oreglia

ELIXIR ENSEMBLE – The Sound of Rock. Un travolgente show ideato dall’Elixir Ensemble, formazione composta da musicisti d'eccellenza con carriere internazionali e perfezionatisi nelle più prestigiose accademie del mondo (dall'Accademia di Santa Cecilia al Mozarteum di Salisburgo). Il gruppo propone un'originale rivisitazione in chiave cameristica e sinfonica dei più grandi capolavori della musica mondiale. Il programma spazia tra le leggende dell'Hard Rock (Led Zeppelin, Nirvana, AC/DC, Metallica, Deep Purple, System of a Down), i giganti del Pop e del Rock (Queen, Michael Jackson, Elvis Presley, ABBA, Beatles e Madonna) fino agli omaggi al cantautorato italiano di Fabrizio De André e alle indimenticabili colonne sonore del cinema.

 Sabato 8 agosto 21.15 – Limone Piemonte, Teatro a La Confraternita

ENSEMBLE MISTRALIA – World Wide Folk. Un viaggio sonoro senza confini geografici e temporali proposto dall'Ensemble Mistralia, formazione con una timbrica unica che unisce flauto, clarinetto, sax, pianoforte, tuba e percussioni. World Wide Folk propone arrangiamenti originali che spaziano dalle leggende celtiche e bretoni alle Suite della tradizione occitana, dai canti della Resistenza italiana ai ritmi sudamericani degli Inti-Illimani, passando per le sonorità balcaniche, mediorientali, russe e klezmer.

Info utili

Entrambi gli spettacoli della rassegna sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. Non è richiesta la prenotazione.

Per maggiori informazioni si prega di visitare i canali social di Accademie in Valle: Facebook, Instagram, Whatsapp, accademieinvalle@gmail.com

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