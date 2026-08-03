Continua il fitto calendario della 19ª edizione di Accademie in Valle, la rassegna itinerante che porta la grande musica dal vivo e la cultura tra i paesaggi e i borghi più belli delle valli cuneesi. Il fine settimana di venerdì 7 e sabato 8 agosto propone due appuntamenti imperdibili, entrambi a ingresso libero e gratuito.

Venerdì 7 agosto 21.15 – Chiusa di Pesio, Piazza Oreglia

ELIXIR ENSEMBLE – The Sound of Rock. Un travolgente show ideato dall’Elixir Ensemble, formazione composta da musicisti d'eccellenza con carriere internazionali e perfezionatisi nelle più prestigiose accademie del mondo (dall'Accademia di Santa Cecilia al Mozarteum di Salisburgo). Il gruppo propone un'originale rivisitazione in chiave cameristica e sinfonica dei più grandi capolavori della musica mondiale. Il programma spazia tra le leggende dell'Hard Rock (Led Zeppelin, Nirvana, AC/DC, Metallica, Deep Purple, System of a Down), i giganti del Pop e del Rock (Queen, Michael Jackson, Elvis Presley, ABBA, Beatles e Madonna) fino agli omaggi al cantautorato italiano di Fabrizio De André e alle indimenticabili colonne sonore del cinema.

Sabato 8 agosto 21.15 – Limone Piemonte, Teatro a La Confraternita

ENSEMBLE MISTRALIA – World Wide Folk. Un viaggio sonoro senza confini geografici e temporali proposto dall'Ensemble Mistralia, formazione con una timbrica unica che unisce flauto, clarinetto, sax, pianoforte, tuba e percussioni. World Wide Folk propone arrangiamenti originali che spaziano dalle leggende celtiche e bretoni alle Suite della tradizione occitana, dai canti della Resistenza italiana ai ritmi sudamericani degli Inti-Illimani, passando per le sonorità balcaniche, mediorientali, russe e klezmer.

Info utili

Entrambi gli spettacoli della rassegna sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. Non è richiesta la prenotazione.

Per maggiori informazioni si prega di visitare i canali social di Accademie in Valle: Facebook, Instagram, Whatsapp, accademieinvalle@gmail.com