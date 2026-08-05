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Falsi finanzieri al telefono: segnalati tentativi di truffa anche tra Alba e le Langhe
Falsi finanzieri al telefono: segnalati tentativi di truffa anche tra Alba e le Langhe
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Cronaca | 05 agosto 2026, 18:19

Falsi finanzieri al telefono: segnalati tentativi di truffa anche tra Alba e le Langhe

I malintenzionati contattano le vittime fingendosi appartenenti alla Guardia di Finanza e le invitano a uscire di casa con un pretesto. L'invito è a non fornire informazioni personali e a segnalare subito ogni episodio al 112

Falsi finanzieri al telefono: segnalati tentativi di truffa anche tra Alba e le Langhe

Sono stati segnalati anche nell'Albese e in Langa alcuni tentativi di truffa telefonica messi in atto da persone che si presentano falsamente come appartenenti alla Guardia di Finanza.

Secondo le segnalazioni, gli interlocutori sono in grado di conoscere il nome e l'indirizzo della persona contattata e sostengono di aver ritrovato un duplicato della sua carta d'identità. Con questo pretesto invitano la vittima a recarsi con urgenza in caserma.

Dietro la richiesta potrebbe celarsi il tentativo di far allontanare le persone dalla propria abitazione, lasciandola incustodita e più vulnerabile a eventuali furti.

Per questo motivo viene raccomandato di non fornire dati personali, bancari o informazioni sulle proprie abitudini, di non lasciare l'abitazione seguendo le indicazioni ricevute telefonicamente e di interrompere immediatamente la conversazione.

In caso di dubbi è opportuno verificare direttamente la situazione contattando le Forze dell'ordine esclusivamente attraverso i recapiti ufficiali e segnalare tempestivamente ogni tentativo di truffa chiamando il 112.

Particolare attenzione è rivolta alle persone anziane e più fragili, spesso bersaglio privilegiato di questo genere di raggiri: condividere queste informazioni può contribuire a prevenire nuovi episodi.

redazione

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