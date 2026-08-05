mercoledì 05 agosto
Cooperativa Per Mano, fine indagini per ventitré persone. Le difese valutano le prossime mosse
Cooperativa Per Mano, fine indagini per ventitré persone. Le difese valutano le prossime mosse
Leggi le ultime di: Cronaca
 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 05 agosto 2026, 13:38

Cooperativa Per Mano, fine indagini per ventitré persone. Le difese valutano le prossime mosse

Per alcune posizioni non vi sarebbe l’intenzione di chiedere interrogatori mentre resta al vaglio l’eventuale ricorso a riti alternativi. Prosegue intanto il dibattimento sull’altro filone dell’inchiesta

Cooperativa Per Mano, fine indagini per ventitré persone. Le difese valutano le prossime mosse

A oltre venti giorni dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, prosegue l’inchiesta della Procura di Cuneo sulla cooperativa sociale "Per Mano", con sede in via Savona a Cuneo.

L’avviso, notificato nei confronti di 23 persone, rappresenta l’atto con cui la Procura comunica la chiusura dell’attività investigativa, consentendo agli indagati di prendere visione degli elementi raccolti e di esercitare le proprie prerogative difensive prima delle eventuali determinazioni dell’ufficio requirente.

Tra gli indagati figurano, a vario titolo, la direttrice e la coordinatrice della cooperativa, entrambe sottoposte nei mesi scorsi alla misura della custodia cautelare in carcere e successivamente scarcerate, oltre a infermieri, operatori socio-sanitari (Oss), educatori, personale assistenziale, collaboratori della struttura e a uno psichiatra.

Secondo quanto contestato dalla Procura, le presunte condotte sarebbero state commesse nell’ambito delle attività della cooperativa e delle strutture a essa collegate tra il 2022 e il 2025

Le accuse, formulate a diverso titolo, comprendono ipotesi di maltrattamenti, privazione della libertà personale, esercizio abusivo della professione sanitaria, minacce e altri reati. 

Nel provvedimento vengono inoltre indicate complessivamente 23 persone offese, tra ospiti delle strutture, loro rappresentanti e un’associazione.

A quanto risulta, non vi sarebbe allo stato l’intenzione di richiedere interrogatori nella fase successiva all’avviso di conclusione delle indagini, mentre sarebbero in corso valutazioni sull’eventuale ricorso a riti alternativi, senza che siano state assunte decisioni definitive.

Parallelamente prosegue davanti al Tribunale di Cuneo il dibattimento relativo a un distinto filone dell’inchiesta, riferito a fatti risalenti al periodo compreso tra il 2014 e il 2019: a giudizio vi sono dodici tra operatori socio-sanitari, infermieri, educatori e responsabili della struttura.
 

News collegate:
 Cooperativa Per Mano, chiusa l'indagine: tra le ventitré persone offese anche l’Associazione Genitori Pro Handicap Cuneo - 09-07-26 18:08
 Cooperativa Per Mano di Cuneo, chiuse le indagini: 23 persone indagate per presunti maltrattamenti e altri reati - 07-07-26 16:23
 Processo “Cooperativa per Mano”, al via l’ascolto dei primi testimoni dell’accusa - 22-04-26 15:04
 Violenze e maltrattamenti tra il 2014 e il 2019: si è aperto a Cuneo il processo alla Cooperativa Per Mano - 17-12-25 15:21

CharB.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium