Saluzzese colpito dal maltempo: a Paesana la mappa dei danni e i primi interventi di messa in sicurezza [FOTO]

Un’ondata straordinaria di maltempo si è abbattuta lunedì scorso sul saluzzese; i centri ed essere colpiti maggiormente sono stati Paesana, Barge e Bagnolo Piemonte.

In particolare a Paesana, dove violenti blitz di pioggia, grandine e raffiche di vento hanno causato ingenti danni e numerose criticità sul piano idrogeologico e della viabilità.

L'emergenza è scattata immediatamente dopo il temporale e grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco della Squadra Aib (Volontari Antincendi Boschivi) di Paesana, mobilitatasi per mettere in sicurezza le situazioni più urgenti.

Come reso noto dal Comune, gli agenti della Polizia locale hanno avviato un monitoraggio capillare del territorio per effettuare una prima ricognizione dei danni in costante raccordo con l’Amministrazione comunale, mentre gli operai comunali sono intervenuti con i mezzi d’opera nei punti più critici.

Nel pomeriggio di ieri il sindaco Emanuele Vaudano, affiancato dagli agenti della Polizia locale e da un tecnico della Regione Piemonte, ha effettuato in tempi record un sopralluogo nelle aree maggiormente colpite per una verifica diretta dello stato dei luoghi.

La ricognizione ha evidenziato una situazione particolarmente grave in Borgata Ferrere, invasa da un’ingente quantità di acque non regimate che si sono riversate lungo le strade interne. Il dissesto idrogeologico ha provocato frane in Borgata Garzini e lesioni alla sede stradale nelle borgate Bertorelli, Manetta e Marossero, a cui si aggiungono l'esondazione di un rio minore in Borgata Piana e quella del torrente Lauria lungo la strada provinciale SP 26, dove si sono accumulati notevoli depositi detritici.

La furia del vento e della pioggia ha inoltre abbattuto moltissimi alberi, sferzando con particolare violenza la zona lungo l’asta del Po e arrecando gravi danni nell'area del Parco La Foglia, nell’area di sosta camper dove sono rimaste intrappolate quattro persone che si trovavano all’interno dei propri camper: due in un mezzo e altre due nell’altro. Danni anche nella zona delle Gravere.

A fronte di questo scenario, il Comune di Paesana ha già avviato i contatti ufficiali con gli uffici regionali preposti per completare la stima economica dei danni e definire le linee d'intervento prioritarie da adottare per il ripristino del territorio.