Dormire sotto le stelle in Valle Maira: a Cartignano arrivano le romantiche casette panoramiche del Bar del Paschero

C'è un luogo, nel cuore della Valle Maira, dove il tempo sembra rallentare e la natura diventa protagonista. A Cartignano, il Bar Alimentari del Paschero di Simondi Viviana amplia la propria proposta di accoglienza con una novità pensata per chi desidera vivere un'esperienza fuori dal comune: suggestive casette panoramiche in legno, immerse nel verde, dove dormire sotto le stelle e risvegliarsi circondati dai profumi del bosco.

Una proposta che unisce relax, romanticismo e autenticità, ideale per coppie alla ricerca di una fuga dalla quotidianità o per chi desidera regalare un soggiorno originale in una delle vallate alpine più affascinanti del Piemonte.

Un rifugio romantico immerso nella natura

Le nuove casette sono state progettate per offrire un'esperienza intima e coinvolgente. La struttura in legno, dal design essenziale e accogliente, si apre verso il paesaggio circostante grazie ad ampie vetrate che permettono di ammirare il cielo, il bosco e le montagne direttamente dal letto.

Dormire qui significa lasciarsi accompagnare dal silenzio della natura, respirare l'aria fresca della Valle Maira e vivere una notte diversa dal solito, in un ambiente capace di regalare emozioni autentiche in ogni stagione.

Un progetto che valorizza il territorio grazie ai fondi europei

Le casette panoramiche rappresentano anche un importante esempio di valorizzazione del territorio montano. Il progetto è stato realizzato grazie al sostegno dell'Unione Europea – NextGenerationEU e del Ministero della Cultura, nell'ambito degli interventi destinati a promuovere lo sviluppo sostenibile, il turismo esperienziale e la rinascita dei borghi e delle aree interne.

L'iniziativa testimonia come gli investimenti dedicati alla rigenerazione dei territori possano tradursi in nuove opportunità per le imprese locali e per l'intera Valle Maira, creando un'offerta turistica innovativa, rispettosa dell'ambiente e capace di valorizzare le eccellenze paesaggistiche del territorio.

Le nuove casette immerse nel verde non rappresentano soltanto una proposta ricettiva originale, ma diventano un simbolo di un modo diverso di vivere la montagna: più autentico, sostenibile e profondamente legato alla natura, offrendo ai visitatori un'esperienza che unisce comfort, relax e paesaggi unici.

Il regalo perfetto per una coppia

Che si tratti di un anniversario, di un compleanno, di una sorpresa romantica o semplicemente della voglia di ritagliarsi qualche giorno di tranquillità, le casette del Bar del Paschero rappresentano una proposta originale e ricercata.

Un soggiorno che può trasformarsi in un'esperienza completa: aperitivi al tramonto, una cena nei locali della valle, il risveglio immersi nel verde e la possibilità di partire direttamente dalla struttura per passeggiate, escursioni e itinerari alla scoperta della natura incontaminata della Valle Maira

Un punto di riferimento per residenti e turisti

Da sempre il Bar Alimentari del Paschero, in Via Paschero 17 a Cartignano, rappresenta un punto di riferimento per residenti, escursionisti, ciclisti e visitatori della valle.

L'attività, aperta tutto l'anno, offre numerosi servizi: bar, caffetteria, tavola calda, alimentari, tabacchi e ospitalità, confermandosi un luogo accogliente dove fare una sosta o trascorrere qualche giorno all'insegna della tranquillità.

Con questa nuova proposta ricettiva, la struttura arricchisce ulteriormente la propria offerta, puntando su un turismo lento e sostenibile, sempre più apprezzato da chi sceglie la montagna per ritrovare benessere e contatto con la natura.

Un invito a scoprire la Valle Maira

Negli ultimi anni la Valle Maira è diventata una delle mete più apprezzate dagli amanti del turismo outdoor, grazie ai suoi paesaggi incontaminati, ai sentieri escursionistici, ai borghi autentici e alla qualità dell'accoglienza.

Le nuove casette panoramiche del Bar del Paschero si inseriscono perfettamente in questo contesto, offrendo un modo diverso di vivere il territorio: non solo una notte fuori casa, ma un'esperienza da ricordare, tra il cielo stellato, il profumo del legno e la quiete della montagna.

Informazioni e prenotazioni

Per informazioni o per prenotare il proprio soggiorno è possibile contattare:

Bar Alimentari del Paschero – Simondi Viviana

Via Paschero 17, 12020 Cartignano (CN) – Valle Maira

333 148 8127 – 0171 900302

viviana.cartignano@libero.it

Dormire sotto le stelle non è più soltanto un sogno: a Cartignano diventa un'esperienza da vivere, nel cuore di una delle vallate più autentiche del Piemonte.