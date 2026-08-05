Il castello di Verzuolo “Aperto per ferie”: Domenica 9 e sabato 15 agosto cultura, sapori e intrattenimento

L’Associazione Turistica Pro-Loco Pro Villa di Verzuolo, con il patrocinio del Comune di Verzuolo, e la collaborazione di Unpli Piemonte e Terres Monviso, apre le porte di uno dei gioielli storici più affascinanti del territorio per un doppio appuntamento estivo all'insegna della cultura, della convivialità e della natura.

Nelle giornate di domenica 9 e sabato 15 agosto, il Castello di Verzuolo e il suo suggestivo parco diventano la cornice ideale per accogliere famiglie, turisti e appassionati di storia in due appuntamenti pensati per far vivere da vicino la bellezza del borgo. In entrambe le giornate i cancelli della dimora storica si apriranno per consentire l'accesso al parco e offrire un ricco calendario di visite guidate, distribuite nell'arco di tutta la giornata con turni al mattino alle 9.45 e alle 11.15, e nel pomeriggio alle 14.00, alle 15.30 e alle 17.00. Il programma di domenica 9 agosto prenderà il via a mezzogiorno con il Pranzo nel Parco, una proposta gastronomica interamente dedicata ai sapori del territorio che comprende affettati misti, bresaola con rucola e grana, i classici plin al burro e salvia, salsiccia accompagnata da fresca insalatina, formaggio locale, gelato e acqua (costo 20€).

Nel pomeriggio le attività proseguiranno con la possibilità di visitare l'Antica Parrocchiale in collaborazione con l'associazione ACV, per poi lasciare spazio al divertimento con una grande gara di Scala 40, mentre per grandi e piccini saranno a disposizione giochi in scatola e un'area con materiale per il disegno libero.

Il giorno di Ferragosto, sabato 15 agosto, il Castello festeggerà la ricorrenza con un pranzo speciale caratterizzato da un raffinato menù estivo che prevede insalata di mare, prosciutto crudo con ananas, il tradizionale vitello tonnato, agnolotti al ragù, carpaccio di manzo con insalatina, formaggio, macedonia con gelato e acqua. Il pomeriggio di Ferragosto sarà un vero e proprio concentrato di intrattenimento pensata in particolare per i più giovani, grazie ai giochi e all'animazione curati da Fantasia Animatrice, al karaoke guidato da Mattia Castelli e alle immancabili postazioni con giochi da tavolo e da disegno. La festa si prolungherà fino a sera: a partire dalle ore 19 prenderà infatti il via la tradizionale Merenda Sinoira a 10 euro, comprensiva di stuzzichini, un ricco piatto di antipasti piemontesi misti e una consumazione.

Per entrambe le giornate è previsto anche un menù interamente dedicato ai bambini al costo di 10 euro, che comprende prosciutto cotto, gnocchi al pomodoro, un trancio di pizza, gelato e bibita. Per l'intero svolgimento delle manifestazioni sarà attivo un servizio bar dedicato e verranno messi a disposizione i tavoli da pic-nic per chi desidera vivere una pausa di relax immerso nel verde, usufruibili con un piccolo contributo di cinque euro a tavolo. Il ricco mese di agosto sarà aperto da una giornata di visite guidate al Castello programmate anche per sabato 1 agosto (10,30 e 14,30).

Per garantire la migliore organizzazione di tutte le attività, la prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro il giorno antecedente la data dell'evento. L'organizzazione ricorda inoltre di segnalare all'atto della prenotazione eventuali intolleranze o esigenze alimentari specifiche per poter concordare menù personalizzati.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 351.4204004 (anche tramite WhatsApp), inviare una mail all'indirizzo pro.villa@virgilio.it oppure consultare il sito ufficiale dell'associazione all'indirizzo www.villadiverzuolo.it.