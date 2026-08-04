Mombasiglio, il giardino del castello si riempie di musica: domenica 9 agosto il concerto delle bande di Ceva e Mondovì

La Fondazione Castello di Mombasiglio rinnova l'appuntamento con la grande musica all'aperto. Domenica 9 agosto, alle ore 21, il giardino del Castello ospiterà, per il secondo anno consecutivo, il concerto delle bande musicali di Ceva e Mondovì, evento che chiuderà i festeggiamenti della festa patronale di Mombasiglio.

Per l'occasione, le due formazioni si uniranno in un'unica esibizione, offrendo al pubblico una serata all'insegna della musica in una cornice di particolare fascino. A dirigere il concerto saranno i maestri Maurizio Caldera, Alessio Mollo e Marco Palamarucci.

Il programma proporrà un repertorio tipico della tradizione bandistica italiana, con marce, arrangiamenti popolari e melodie coinvolgenti, pensato per valorizzare il patrimonio musicale del territorio e il forte spirito di collaborazione che lega le due realtà bandistiche. Un sodalizio che si rinnova durante tutto l'anno grazie alla disponibilità e alla passione dei musicisti e che, anche in questa occasione, darà vita a un'esperienza musicale capace di celebrare l'unità attraverso la musica.

L'ingresso al concerto è gratuito.

In occasione dell'evento sarà inoltre possibile visitare il Castello di Mombasiglio, sede del Museo Generale Bonaparte. Per consentire al pubblico di vivere appieno la serata, l'orario di apertura sarà prolungato dalle 18 alle 20, con ultimo ingresso alle 19.30. Le visite sono prenotabili attraverso il sito del Castello.

La struttura resterà aperta fino a ottobre 2026 compreso, con i seguenti orari: il sabato dalle 14 alle 18 e la domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 18.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare CoopCulture al numero 011 19560449, scrivere all'indirizzo mondoviculture@coopculture.it oppure prenotare direttamente attraverso il sito del Castello di Mombasiglio.