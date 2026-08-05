Torna Cine&Musica, domenica a Prazzo Inferiore il concerto della Yoyo Band

La nona rassegna Cine&Musica e..... all'Ecomuseo dell'alta Valle Maira torna ad animare l'estate dell'Ecomuseo dell'alta Valle Maira, offrendo un ricco cartellone gratuito di concerti e cineforum immersi nello straordinario scenario naturale dei cinque comuni piemontesi coinvolti.

I 10 eventi previsti nel cartellone 2026 sono un'occasione speciale per vivere le atmosfere montane, unendo la valorizzazione del territorio e delle tradizioni ecomuseali con momenti di aggregazione e intrattenimento adatti a famiglie, residenti e turisti.

Domenica 9 Agosto alle ore 21.30 a Prazzo inferiore, presso I Campi Sportivi è previsto il concerto del gruppo musicale Yoyo band.

Il concerto si terrà in occasione del Torneo dei Ceppi che ogni anno viene organizzato a Prazzo e che rappresenta l'appuntamento clou dell'estate in Valle Maira, capace di unire tornei di beach volley e calcio a 5 a momenti di puro divertimento e convivialità.

La Yoyo band nasce nel 1996 da un'idea di un gruppo di amici con uno scopo preciso: divertirsi e far divertire.

Il loro vasto repertorio attraversa la musica a 360°, proponendo rock, pop e disco dance dagli anni '70 ad oggi.

Ogni loro concerto si trasforma in una festa esplosiva, grazie all'energia travolgente che portano sul palco. La band unisce musicisti che condividono un grande sogno e una forte passione per la musica dal vivo.

Nei loro spettacoli, il pubblico non è mai solo spettatore ma diventa il protagonista assoluto della serata.

La capacità di spaziare tra generi musicali diversi permette loro di coinvolgere ascoltatori di tutte le età.

L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Prazzo e la Pro Loco Prazzo.

La partecipazione all’evento è gratuita .

L’iniziativa rientra all’interno del progetto Esperienze partecipate del territorio dell’Ecomuseo dell'alta Valle Maira, finanziato dalla Fondazione CRT a valere sul Bando Erogazioni Ordinarie e del progetto Percorsi didattici & laboratori dell’Ecomuseo dell'alta Valle Maira finanziato dalla Fondazione CRC a valere sul Bando Generale.

Per info contattare l’ecomuseo alla mail ecomuseoavm.comunicazioni@gmail.com