Concerto di Ferragosto a Montoso-Rucas: da Cuneo un pullman per vivere l’evento senza pensieri

Il Concerto di Ferragosto 2026 torna a essere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate piemontese. Sabato 15 agosto, alle 12.45, l’Orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo, diretta dal maestro Andrea Oddone, porterà per la prima volta il Concerto Sinfonico di Ferragosto a Rucàs, nel territorio di Bagnolo Piemonte, con una diretta nazionale su Rai 3.

Per agevolare la partecipazione del pubblico e permettere a più persone di raggiungere la località senza problemi di traffico e parcheggio, Polaris Viaggi & Crociere organizza un servizio di trasporto in Bus GT verso Montoso-Rucas.

Una soluzione comoda, pensata per chi vuole godersi una giornata speciale in quota, assistere al concerto e rientrare nel pomeriggio senza doversi preoccupare degli spostamenti.

La Linea 1 partirà da Cuneo, Stazione FS, alle 7:30, con fermate a Busca, Piazza Savoia, alle 7.45, Costigliole, IP via Busca, alle 8:00, e Saluzzo, Penny, alle 8:30. L’arrivo a Montoso-Rucas è previsto per le 9:20.

La quota individuale è di 40 euro per gruppi da 40 a 45 persone e di 45 euro per gruppi da 30 a 39 persone. La quota comprende il viaggio in Bus GT. Non sono compresi eventuali servizi non indicati e sarà possibile pranzare in loco.

“Il Concerto di Ferragosto è uno di quegli appuntamenti che meritano di essere vissuti fino in fondo, senza lo stress della strada e della ricerca di un parcheggio – dichiara Aldo Bruno, titolare di Polaris Viaggi – Abbiamo pensato a un servizio semplice e pratico, con partenze da Cuneo, Saluzzo, Torino e Pinerolo, proprio per permettere a famiglie, gruppi di amici e appassionati di musica di raggiungere Montoso-Rucas in modo comodo e sicuro”.

L’edizione 2026 del Concerto di Ferragosto è stata presentata al Grattacielo Piemonte insieme a Comune, Rai, Fondazione CRC, Camera di commercio, Provincia e ATL del Cuneese, e proporrà un repertorio dedicato al Novecento, nell’80° anniversario della Repubblica, con brani da Puccini a Marquez.

Un evento che conferma il valore delle terre alte come luoghi di cultura, bellezza e attrattività turistica. La diretta televisiva nazionale rappresenterà anche una grande vetrina per il territorio, portando le immagini delle montagne piemontesi nelle case di tutta Italia.

Per questo Polaris Viaggi invita chi è interessato ad affrettarsi: i posti disponibili sono limitati.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi a Polaris Viaggi & Crociere, a Bagnolo Piemonte, in via Cav. Vittorio Veneto 10, telefonando allo 333 712 1773 oppure scrivendo a info@polarisviaggi.it.

Gli orari di apertura dell’agenzia sono: lunedì dalle 14:30 alle 18:30, da martedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30, sabato dalle 9:30 alle 13:00.