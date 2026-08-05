A settembre Cuneo inaugura Esseci, il nuovo polo culturale nel cuore della città

Cuneo inaugura Esseci, il nuovo polo culturale della città, con un ricco programma di appuntamenti che ne metterà in luce il valore e la vocazione a diventare un punto di riferimento per la comunità e il territorio, in dialogo con le più significative esperienze europee.

Esseci nasce dall'importante restauro di Palazzo Santa Croce, nel cuore di Cuneo, curato da Isolarchitetti, che ha restituito alla città uno dei suoi edifici storici più significativi. Il nome richiama Santa Croce, ma anche la Storia e la Cultura che da sempre caratterizzano questo luogo, oltre alla forma delle sue caratteristiche finestre.

Da settembre 2026, questo edificio, che da oltre 900 anni accompagna la vita della comunità cuneese, si rinnova come spazio dedicato alla conoscenza, alle relazioni e alla memoria. Il progetto nasce da un percorso di confronto con la cittadinanza, in particolare con i giovani. Esseci sarà uno spazio pubblico, aperto e inclusivo. Ospiterà il patrimonio librario della Biblioteca Civica, aree per la lettura e lo studio, una caffetteria con spazi dedicati ai giovani, laboratori, incontri e spettacoli. Anche la corte interna sarà animata da eventi e iniziative culturali.



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Martedì 8 settembre, ore 11,30

INAUGURAZIONE ESSECI LAB

Sabato 19 settembre, ore 11

Gli eventi per l'apertura di ESSECI Lab si terranno dal 18 al 20 settembre

INAUGURAZIONE ESSECI

Sabato 26 settembre, ore 17,30

Gli eventi per l'apertura di ESSECI si terranno dal 26 al 29 settembre

ESSECI è in via Santa Maria 11 a Cuneo