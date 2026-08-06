Incendi senza tregua nel Cuneese: il rogo sul monte Piastra entra nel sesto giorno

L'incendio boschivo sul monte Piastra di Valdieri è ancora attivo ed entra nel suo sesto giorno consecutivo. Sul posto continuano a operare senza sosta le squadre impegnate nel contenimento del fronte, con i volontari Aib e i vigili del fuoco permanenti del Comando di Cuneo presenti durante il giorno fino alle 18, mentre nelle ore serali subentrano i volontari dei distaccamenti di Dronero e Busca. Ad affiancarli nella missione anche il personale del Parco Alpi Marittime.

Nella giornata di ieri la densa colonna di fumo era ben visibile anche dalla valle Stura. Il fronte attivo si trova infatti nell'area di confine tra il Santuario della Madonna del Colletto, nel Comune di Valdieri, e la località Festiona, nel territorio comunale di Demonte.

Il perdurare dell'emergenza ha spinto l'Amministrazione comunale di Valdieri a emanare un'ordinanza sindacale che dispone la chiusura immediata al transito veicolare e pedonale del tratto di strada comunale e del sentiero che dal Collettino conducono al confine con il Comune di Demonte, in prossimità del Santuario della Madonna del Colletto.

“Si raccomanda a tutti la massima prudenza e di non avvicinarsi alle zone interessate per non intralciare le operazioni dei soccorsi – fanno sapere dal Comune –. Eventuali autorizzazioni in deroga potranno essere rilasciate dal sindaco solo per giustificati motivi”.



Da giorni il sindaco Guido Giordana ha lanciato un appello accorato alle istituzioni per intensificare l'impiego dei mezzi aerei, tra Canadair ed elicotteri, con interventi continuativi e più efficaci per la risoluzione della grave criticità, che complice la siccità, il caldo e il vento in quota continuano ad alimentare l'incendio. Le attività degli operatori, che rischiano la loro stessa sicurezza e e stremati dal lavoro senza sosta, non sono sufficienti per aver ragione delle fiamme.

L'emergenza incendi interessa anche altre aree della provincia di Cuneo. A Torre Mondovì, in frazione Roatta, nei pressi della trattoria Da Franca, sono ancora in corso le operazioni di bonifica del rogo boschivo divampato ieri sera alle 20.23. Sul posto si sono alternati i vigili del fuoco volontari di Ceva, i permanenti di Mondovì e i volontari Aib di Priero. Le operazioni proseguiranno per tutta la mattinata.

Un altro incendio boschivo è stato segnalato anche sul Monte Calvario, tra Villanova Mondovì e Roccaforte Mondovì, dove l'allarme è scattato per un fumaiolo proveniente dalla pineta. Sul posto sono state inviate le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Cuneo.

Dai boschi alle attività commerciali, un ulteriore intervento ha impegnato i vigili del fuoco questa mattina a Saluzzo. Intorno alle 6 è divampato un incendio nella cucina di un ristorante cinese. Il rogo, originato da un freezer, ha interessato esclusivamente il locale cucina. La squadra di Saluzzo ha rapidamente domato le fiamme, messo in sicurezza l'area e completato le operazioni di bonifica, rientrando in sede intorno alle 7.30.