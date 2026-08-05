Dal 15 al 22 agosto gli Scavalcamontagne fra rifugi ed ecomusei in Granda

Dopo aver attraversato le valli di Lanzo nella prima metà del mese di agosto, gli Scavalcamontagne affrontano l'ultima fase del loro tour, che li vedrà toccare prima i rifugi del Monviso, poi alcuni ecomusei della provincia di Cuneo per chiudere, a fine mese, con tre date in Val Chisone. La tournée estiva della compagnia di teatro in cammino volge così al capitolo conclusivo, unendo percorsi escursionistici – anche in alta quota -, tappe culturali in luoghi simbolo della tradizione alpina e momenti di spettacolo dal vivo.



Dal 15 al 18 agosto si esibiranno nei rifugi Quintino Sella, Alpetto e Giacoletti, (nei territori dei comuni di Crissolo e Oncino), che raggiungeranno a piedi, zaino in spalla: il 16 agosto saliranno addirittura fino in cima alla vetta del Viso, a 3841 metri di quota. Con gli attori e cantanti Irene Geninatti Chiolero e Danilo Ramon Giannini ci sarà il fisarmonicista Julyo Fortunato nello spettacolo "Summertime", fra lirica e swing.



Da mercoledì 19 a sabato 22 agosto gli Scavalcamontagne si sposteranno negli ecomusei delle valli Gesso, Stura, Grana e Maira, tutte in provincia di Cuneo. E prima degli spettacoli si muoveranno nei borghi lungo percorsi ad anello, per incoraggiare esperienze di cammino lento e riscoperta dei territori. Le camminate sono aperte a tutti (info su www.scavalcamontagne.com). Gli spettacoli che allestiranno saranno "Alzati e cammina", sognante riflessione sul senso del viaggio; "Ricette e sinfonie", sorta di manuale di seduzione ispirato al libro di Montalbàn, e "Primo appuntamento", che indaga con ironia le ansie e le sorprese di un incontro galante.



Il gran finale sarà nella Val Chisone: giovedì 27 agosto a Pequerel, frazione di Fenestrelle, venerdì 28 agosto a Fenestrelle (nell'ex Bocciofila) e sabato 29 agosto nel romantico scenario del Lago di Laux, nel comune di Usseaux (presso il Ristorante del Lago).



Al termine di questa settima stagione, gli Scavalcamontagne non nascondono la soddisfazione per gli apprezzamenti ricevuti: "Il nostro modello non è un mordi e fuggi. A noi piace ritornare nei territori che attraversiamo, creando sintonie profonde con chi lo abita" dice Irene Geninatti Chiolero. A gratificarli le quasi totali riconferme da parte dei comuni che li hanno ospitati e l'affetto riscontrato in tanti luoghi dove il loro ritorno è diventato una tradizione gioiosa e partecipata.



Per tutti i dettagli sulle camminate, gli aggiornamenti sui percorsi e le location alternative degli spettacoli in caso di maltempo, si possono consultare la sezione dedicata sul sito www.scavalcamontagne.com e i canali social.

