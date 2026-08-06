Statale 21 del Colle della Maddalena, due chiusure notturne della galleria Barricate a Pietraporzio per lavori sugli impianti

Si inserisce nella programmazione del cantiere già disposto da Anas con ordinanza in vigore dal 13 luglio al 13 agosto la nuova chiusura notturna della galleria Barricate, nel comune di Pietraporzio, lungo la Statale 21 del Colle della Maddalena.

Dopo l'istituzione del senso unico alternato nelle fasce orarie diurne per consentire i lavori di manutenzione degli impianti tecnologici e di illuminazione della galleria, sono ora previste due chiusure complete al traffico nelle due notti comprese tra lunedì 10 e mercoledì 12 agosto. La chiusura sarà attiva dalle 23 alle 6 del giorno successivo.

L'interruzione della circolazione si rende necessaria per permettere l'installazione dei pannelli a messaggio variabile agli imbocchi della galleria Barricate, già interessata dal cantiere regolato con senso unico alternato dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 18 e il venerdì dalle 8 alle 14 per limitare i disagi legati al traffico estivo.



Il programma generale degli interventi che stanno interessando la galleria 'Barricate' prevede l'installazione del sistema di videosorveglianza, la sostituzione delle lampade esistenti con punti luci LED a risparmio energetico, la manutenzione della cabina elettrica e l'installazione di un nuovo pannello a messaggio variabile in prossimità della galleria, oltre alla messa in opera dei pannelli a messaggio variabile agli imbocchi.

L'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori ammonta a circa 1 milione di euro.



Per i transfrontalieri italiani che dalla valle Stura raggiungono la Francia attraverso il Colle della Maddalena, però le interruzioni alla viabilità non sono finite. Il Dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza ha disposto nuove limitazioni alla circolazione lungo la RD900, tra Saint-Paul-sur-Ubaye e Val d'Oronaye, per consentire i lavori preparatori alla costruzione di sei gallerie paramassi.

Il provvedimento è in vigore dal 10 aprile fino al 30 novembre 2026 e interessa il tratto compreso tra il PR 104+100 e il PR 105+500.

Dal lunedì al venerdì la circolazione sarà completamente interrotta, ad eccezione dei mezzi di soccorso, nelle seguenti fasce orarie:

dalle 8.30 alle 10;

dalle 10.15 alle 12.30;

dalle 13.30 alle 15;

dalle 15.15 alle 17.30.

Al di fuori di questi orari, così come nei fine settimana e nei giorni festivi, il traffico sarà consentito con senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

Nel tratto interessato dal cantiere è inoltre istituito il limite massimo di velocità di 50 km/h, con divieto di sosta e di sorpasso. I lavori avranno una durata prevista di 231 giorni e rientrano nel progetto di messa in sicurezza della strada con la realizzazione di nuove opere di protezione dalla caduta di massi.