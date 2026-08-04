Ad Alba proseguono i lavori nel centro storico: dal 24 agosto via Paruzza diventa il nuovo cantiere

Conclusi con una settimana di anticipo i lavori in via Accademia e piazza Borsellino, il programma di riqualificazione del centro storico di Alba entra in una nuova fase. Dal 24 agosto prenderà infatti il via il cantiere in via Paruzza, che interesserà il tratto compreso tra l'innesto con via Maestra e via Accademia, con l'obiettivo di concludere gli interventi prima dell'avvio della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba.

A fare il punto è stato l'assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio, che ha spiegato come il cronoprogramma sia stato rispettato e, in parte, anticipato.

"Il secondo cantiere, quello di via Accademia e piazza Borsellino, è andato bene. Abbiamo concluso i lavori con circa una settimana di anticipo rispetto a quanto previsto. La gestione del cantiere, condivisa con residenti e attività economiche, ha funzionato, pur con qualche disagio iniziale, soprattutto per l'asilo nido", ha spiegato.

Concluso questo intervento, Comune e impresa hanno definito il programma della fase successiva, scegliendo di concentrare i lavori nelle settimane che precedono gli appuntamenti autunnali del centro cittadino.

"Lavoreremo dal 24 agosto per circa tre settimane su via Paruzza, sfruttando una finestra temporale che ci consente di completare il cantiere prima del periodo più intenso legato alla Fiera", ha aggiunto Fenocchio.

L'intervento non si limiterà alla sostituzione della pavimentazione. Il progetto, elaborato anche sulla base delle osservazioni di residenti e commercianti, punta a rendere via Paruzza un naturale prolungamento di via Maestra e uno degli accessi qualificati al Cortile della Maddalena, dove hanno sede il MUDET, spazi espositivi ed eventi culturali.

"Vogliamo valorizzare quel tratto di strada, così come tutti gli assi che fanno da cornice al Cortile della Maddalena e alla sua intensa attività culturale", ha spiegato l'assessore.

Dal punto di vista tecnico saranno utilizzati nuovi cubetti con fughe sigillate, una soluzione che, secondo il Comune, garantirà maggiore durata della pavimentazione, una manutenzione più semplice e consentirà anche l'impiego della spazzatrice meccanica.

Accanto al rifacimento della pavimentazione sono previsti nuovi elementi di arredo urbano, ulteriori spazi verdi e la realizzazione del marciapiede anche sul lato oggi sprovvisto, così da conferire maggiore equilibrio all'assetto della strada.

L'intervento su via Paruzza si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione dell'area della Maddalena. Fenocchio ha ricordato che il Comune sta già lavorando anche sulle future sistemazioni di piazza Falcone, per le quali sono stati avviati confronti sia in Commissione consiliare sia con la Soprintendenza, chiamata a esprimere il proprio parere sugli interventi.

Parallelamente proseguono i lavori in via Pierino Belli, dove sta operando Tecnoedil per il rifacimento delle reti del gas e dell'acquedotto. Gli interventi, iniziati nel mese di luglio, interessano il tratto compreso tra via Pertinace e corso Matteotti. Una volta completata la posa delle nuove condotte e ripristinata provvisoriamente la carreggiata, la strada sarà riaperta alla circolazione in tempo per la ripresa delle scuole.

Solo dopo l'assestamento degli scavi e al termine del periodo più intenso della Fiera il Comune procederà con il rifacimento definitivo della pavimentazione, applicando la stessa tecnica già utilizzata negli altri lotti del progetto.