 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 09 agosto 2026, 20:11

L’Alta Langa perde il suo ultimo cantastorie, Luigi Barroero

Classe 1941, era l'anima del gruppo vocale "Raviole al vin"

Luigi Barroero - Foto I Granai della Memoria

Luigi Barroero - Foto I Granai della Memoria

Profondo lutto in Alta Langa per la scomparsa di Luigi Barroero, l'ultumo cantastorie.

Nato a Belvedere Langhe nel 1941 da una famiglia di contadini e musicisti, era cresciuto circondato da strumenti musicali di ogni tipo. 

Dal carattere ribelle, mai fermo, è stato musicista, compositore e anima del gruppo vocale “Raviole al vin”.

Ha raccontato le Langhe attraverso la loro anima più vera e popolare, fatta di vigne e vendemmie, di tavole condivise, di incontri nelle osterie e di racconti tramandati di generazione in generazione, custodendo una memoria collettiva che rischiava di scomparire.
 Si è spento oggi, domenica 9 agosto, a Belvedere Langhe, all'età di 85 anni.

Si era raccontato in un'intervista del progetto "I Granai della Memoria" (vedi qui).


 

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium