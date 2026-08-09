L’Alta Langa perde il suo ultimo cantastorie, Luigi Barroero

Profondo lutto in Alta Langa per la scomparsa di Luigi Barroero, l'ultumo cantastorie.

Nato a Belvedere Langhe nel 1941 da una famiglia di contadini e musicisti, era cresciuto circondato da strumenti musicali di ogni tipo.

Dal carattere ribelle, mai fermo, è stato musicista, compositore e anima del gruppo vocale “Raviole al vin”.

Ha raccontato le Langhe attraverso la loro anima più vera e popolare, fatta di vigne e vendemmie, di tavole condivise, di incontri nelle osterie e di racconti tramandati di generazione in generazione, custodendo una memoria collettiva che rischiava di scomparire.

Si è spento oggi, domenica 9 agosto, a Belvedere Langhe, all'età di 85 anni.

Si era raccontato in un'intervista del progetto "I Granai della Memoria" (vedi qui).



