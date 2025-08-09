Presunta violenza sessuale di gruppo a Bastia Mondovì: "Carnevale Estivo estraneo ai fatti oggetto di indagine"

Il "Carnevale Estivo" organizzato a Bastia Mondovì dall’Associazione Turistica Proloco Bastia nulla ha a che fare con la presunta violenza di gruppo sulla quale sta indagando la Procura della Repubblica di Cuneo dopo la denuncia della giovane che ne sarebbe stata vittima.

E’ quanto tiene a precisare il sodalizio guidato dal presidente pro tempore Francesco Chionetti in ordine a possibili sottintesi collegamenti tra la manifestazione e quanto accaduto quando l’evento era ormai concluso, e in spazi lontani dal suo luogo di svolgimento.

In una missiva inviata al nostro giornale il sodalizio ribadisce infatti che "i presunti fatti (…) non si svolgevano né durante l’orario della manifestazione del 'Carnevale estivo' (…), bensì dopo la chiusura dell’evento, né – tantomeno – all’interno dello spazio a questo dedicato. (…) a quanto consta, detti fatti, in corso di accertamento, si verificavano al di fuori dello spazio adibito alla manifestazione e delimitato da transenne ed anzi a diverse centinaia di metri e ben oltre l’orario dell’evento".