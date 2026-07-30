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Quattrozampe | 30 luglio 2026, 19:43

Lieto fine a Roccabruna: il micio Baloo è tornato a casa

Abituato a passeggiare liberamente nella zona vicino alla borgata San Giovanni, da lunedì sera non si trovava

Lieto fine a Roccabruna: il micio Baloo è tornato a casa

“Baloo è tornato da solo questa mattina. Sembra stare bene, siamo molto contenti!” Ci scrivono i proprietari.

Lieto fine a Roccabruna per le ricerche del tenero Baloo (LEGGI QUI). Abituato a passeggiare liberamente nella zona vicino alla borgata San Giovanni di Roccabruna, da lunedì sera il micio non tornava a casa.

“Non è mai stato fuori tanto a lungo” avevano raccontato i proprietari, con il timore che Baloo potesse essere entrato e rimasto chiuso in qualche cantina/garage/altro nelle borgate vicine. Nella zona, poi, ci sono anche molte volpi.

La gioia nel rivederlo e le coccole. I proprietari di Baloo ringraziano quanti in questi giorni hanno preso a cuore il loro appello.

Beatrice Condorelli

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