Bricco de Faule, grande partecipazione per la festa patronale di san Grato (FOTO)

Si è conclusa con una grande partecipazione l'edizione 2026 della festa patronale di san Grato, tradizionale appuntamento della frazione cheraschese di Bricco de Faule, che domenica 30 agosto ha saputo riunire la comunità in una giornata all'insegna della fede.

Anche quest'anno, la festa è stata vissuta all'ombra della Parrocchia e ha visto insieme cittadini, associazioni, autorità civili e rappresentanti delle forze dell'ordine, nel segno della devozione e della tradizione.

Uno dei frangenti più significativi della giornata è stata la Messa in onore di san Grato, celebrata dal parroco don Daniele Mollo, accompagnato dal diacono Mario Levrone e dai ministranti. Una liturgia molto partecipata e sentita, resa ancora più suggestiva dai canti, che hanno regalato un intenso momento di spiritualità nel segno della devozione al Santo Patrono.

Al termine della funzione, è seguita la venerazione della reliquia e la solenne processione con la statua del Patrono, accompagnata dalla preghiera e dalla presenza di tanti fedeli. Dietro il gonfalone comunale il sindaco di Cherasco Claudio Bogetti e una delegazione di amministratori a conferma di quanto la ricorrenza patronale rappresenti un appuntamento importante per questa piccola, ma attiva frazione.

La benedizione dei trattori è stata la perfetta conclusione, con gli agricoltori che hanno reso grazie per tutto ciò che, ogni giorno, i terreni e gli animali offrono in termini di prodotti. Da qui il richiamo al dovere di custodire il creato, usufruirne senza distruggerlo, rispettarlo per le prossime generazioni.

La patronale di san Grato 2026 si chiude così nel segno della partecipazione e della comunità: una giornata capace di unire la dimensione religiosa e quella più popolare della festa, valorizzando le tradizioni e offrendo a tutti un'occasione per ritrovarsi, stare insieme e vivere il territorio.