Accademie in Valle chiude con il tutto esaurito: record di pubblico per la 19ª edizione

Si spengono i riflettori sulla 19ª edizione di Accademie in Valle, e il bilancio finale va ben oltre le più rosee aspettative. La rassegna itinerante, che ha attraversato le valli cuneesi portando la grande musica dal vivo in scenari suggestivi, si congeda dal suo pubblico registrando un successo straordinario, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più attesi e amati del territorio.

Il tratto distintivo di questa edizione è stato senza dubbio l'incredibile affluenza di spettatori. Da Vernante a Demonte, da Chiusa di Pesio fino a Entracque e Limone Piemonte, tutte le date in cartellone hanno fatto segnare il "sold out". Le piazze si sono regolarmente riempite ben prima dell'inizio dei concerti, costringendo l’organizzazione, in moltissimi casi, ad aggiungere file di sedie per riuscire ad accogliere i tantissimi appassionati e turisti accorsi.

Dalla canzone d'autore al rock sinfonico, dalle sperimentazioni botaniche alla world music, ogni genere proposto ha trovato un pubblico entusiasta, caloroso e partecipe.

Il maestro Angelo Vinai, direttore artistico del festival, esprime profonda soddisfazione per la perfetta riuscita della stagione: "Vedere le piazze così piene, l'entusiasmo della gente e la necessità costante di aggiungere posti a sedere ci riempie di orgoglio e ripaga di ogni sforzo organizzativo. Questo straordinario successo è il segno tangibile di una fiducia ormai consolidata da parte del pubblico nei confronti della qualità e della serietà della nostra proposta culturale. Un ringraziamento speciale va alle Fondazioni bancarie CRC e CRT, alla Banca BCC di Pianfei e Rocca de' Baldi, ai Comuni, ai padri della Certosa di Pesio, alle Pro Loco, il cui prezioso e sinergico supporto rende possibile tutto questo. Grazie ai musicisti per l'altissimo livello delle performance e alla squadra di Accademie in Valle, che ha lavorato dietro le quinte con passione e professionalità impeccabili. Ma il grazie più grande va al nostro meraviglioso e numeroso pubblico, vero motore di questo festival".

Con l'archiviazione di questa fortunata stagione, la macchina organizzativa non si ferma e guarda già al futuro. L'appuntamento è ufficialmente rinnovato per l'estate prossima, quando Accademie in Valle taglierà il prestigioso traguardo della 20ª edizione: una ricorrenza speciale che l'organizzazione promette di celebrare con un cartellone ancora più ricco di eventi e grandi ospiti.