L’Étape Mondovì by Tour de France, conto alla rovescia: tre giorni di ciclismo, musica e festa dal 18 al 20 settembre

Mancano ormai poco più di due settimane a L'Étape Mondovì by Tour de France, in programma domenica 20 settembre 2026, e la città di Mondovì si prepara a vivere tre giornate all'insegna del ciclismo e dello spettacolo.

Un lungo weekend che prenderà il via venerdì 18 settembre e accompagnerà partecipanti e pubblico fino a domenica, con un programma pensato per coinvolgere non soltanto gli iscritti alla manifestazione, ma anche famiglie, appassionati e visitatori.

Il cuore della manifestazione sarà l'Area Expo, che per tre giorni ospiterà attività, incontri, intrattenimento e momenti dedicati al mondo della bicicletta.

Venerdì 18 settembre: si parte con Music Run e concerto

La prima giornata inizierà alle 9:00 con l'allestimento dell'Area Expo, mentre dalle 15:00 sarà possibile effettuare le iscrizioni e ritirare i pacchi gara.

Alle 18:00 è previsto il Benvenuto istituzionale, seguito alle 19:00 dalla Karhu Music Run, appuntamento che unirà sport, musica e divertimento.

La serata proseguirà con concerto, street food e birra party, accompagnati da uno spettacolo freestyle.

Chi parteciperà alla Music Run avrà inoltre diritto a 5 euro di sconto per un pasto nell'Area Expo.

Sabato 19 settembre: Expo, Étape Kid e presentazione dei team

Sabato l'Area Expo aprirà alle 9:00, insieme alla consegna dei pettorali e dei pacchi gara. Dalle 9:00 saranno inoltre aperte le iscrizioni alla Granfondo e alla Pedalata Alpi del Mare.

Alle 11:00 spazio ai più giovani con Étape Kid, mentre alle 16:00 sarà quindi il momento della presentazione dei Team, uno degli appuntamenti più attesi della vigilia, in attesa della grande sfida del giorno successivo.

La giornata si concluderà con un nuovo appuntamento musicale alle 21:00, con concerto e street food nell'Area Expo.

Domenica 20 settembre: il grande giorno di L'Étape Mondovì

Domenica sarà la giornata clou della manifestazione.

A partire dalle 7:00 sarà possibile ritirare i pacchi gara. Alle 8:30 è previsto l'ingresso in griglia della Granfondo, con la partenza fissata alle 9:30.

Alle 10:00 sarà invece il momento dell'ingresso in griglia per la Pedalata Alpi del Mare, che prenderà il via alle 10:30, offrendo un'opportunità di partecipazione anche a chi desidera vivere l'evento in maniera più rilassata e non competitiva.

Dalle 12:30 spazio al Pasta Party Gourmet, mentre alle 14:30 si terranno le premiazioni e l'arrivederci alla prossima edizione.

A chiudere ufficialmente il programma, alle 19:30, sarà la Cena Gran Galà, momento conclusivo dedicato a celebrare la manifestazione e tutti i suoi protagonisti.

L'Étape Mondovì si conferma così non soltanto un appuntamento ciclistico, ma una vera esperienza dedicata al territorio, capace di unire sport, turismo, enogastronomia, musica e intrattenimento e di trasformare Mondovì e le Alpi del Mare in una grande festa del ciclismo.

Le iscrizioni sono ancora aperte. La quota per la Granfondo è di 75 euro, mentre la partecipazione alla Pedalata Alpi del Mare – formula cicloturistica – è disponibile a 25 euro.



