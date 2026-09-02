Settembre al Castello di Casotto: laboratori creativi, visite animate e nuove esperienze nella natura

A settembre non si fermano le attività al Castello di Casotto. Il programma di valorizzazione prosegue con appuntamenti che intrecciano storia, creatività e natura, a partire da domenica 6 settembre, quando alle visite animate si affiancherà, alle ore 15.00, un nuovo appuntamento di “Cartoline: saluti da…”, il ciclo di laboratori esperienziali curato da Serena Fumero. Il tema di settembre è "Luce, silenzio e paesaggio": i partecipanti esploreranno le sale del castello guidati da Serena Fumero, storyteller e storica dell'arte, e poi dipingeranno il paesaggio montano con la tecnica dell'acquerello en plein air, cogliendo le variazioni di luce. L’incontro è aperto a tutti, senza distinzione di età o di competenze artistiche. Famiglie, gruppi di amici, nonni e nipoti: l'obiettivo è creare qualcosa insieme e portare a casa la propria opera come ricordo della giornata. Per i più piccoli è previsto in omaggio un Activity Poster.

L'esperienza nasce dall'idea di superare la tradizionale visita guidata per proporre un approccio più partecipativo e coinvolgente con "Luce, silenzio e paesaggio” Spiega Serena Fumero: “Osserveremo la luce, i silenzi e i paesaggi della Certosa, proprio come accadeva durante il periodo monastico e con la pittura ad acquerello trasformeremo impressioni ed emozioni in colore e piccoli gesti pittorici. L'iniziativa è aperta a partecipanti di tutte le età, anche a chi non possiede competenze artistiche. L'obiettivo è stimolare la condivisione intergenerazionale (adulti e bambini che creano insieme) e la partecipazione attiva. Ogni partecipante potrà portare a casa le proprie creazioni come memoria personale dell'esperienza.”

Nella stessa giornata di domenica 6 settembre tornano anche le visite animate a cura della Pro Loco di Garessio: dame, cavalieri e cortigiani accompagneranno il pubblico lungo il percorso di visita, facendo rivivere personaggi e atmosfere della storia del Castello.

I posti sono limitati e perciò è consigliata la prenotazione tramite ecommerce. L’ingresso è gratuito per i bimbi sotto i 6 anni, per i titolari dell’Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta (inclusa la Formula Extra) e della Torino+Piemonte Card; per tutti gli altri si applica il solo costo della visita standard: € 12 intero, € 10 ridotto. (laboratorio incluso nel ticket)

Il calendario di settembre proseguirà poi con altre esperienze dedicate al rapporto tra patrimonio e natura. Domenica 13 settembre alle ore 10.30 torna il Forest Bathing con Enrico Mariano, un'esperienza guidata nei boschi che circondano il Castello dedicata alla lentezza, all'ascolto e alla relazione con l'ambiente naturale.

Domenica 20 settembre sarà invece la volta di una novità assoluta del programma 2026: un'esperienza di birdwatching con Luca Giraudo, che offrirà un ulteriore modo di scoprire e osservare il patrimonio naturale della Val Casotto.

I posti, sia per i laboratori che per le visite standard, sono limitati ed è consigliata la prenotazione online.

Il programma completo delle attività estive è disponibile sul sito https://kalata.it/estate-2026-castello-di-casotto/