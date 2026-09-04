Filippo Dapino confermato presidente della Croce Bianca Ceva. Rinnovato il direttivo

Filippo Dapino resta alla guida della Pubblica Assistenza Anpas Croce Bianca Ceva. La riconferma è arrivata con il rinnovo degli organi sociali, avvenuto il 18 luglio 2026 presso la sede dell’associazione.

Nel nuovo Consiglio Direttivo sono stati eletti Filippo Dapino, Simone Azzoaglio, Renato Scapinello, Romano Rosso, Italo Garitta, Marisa Cinabro e Annalisa Randazzo. Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono stati eletti Mario Barra, Rosanna Quinterno e Patrizia Luciano.

Il 3 settembre il nuovo Consiglio Direttivo si è riunito per la prima seduta e ha proceduto all’attribuzione delle cariche. Filippo Dapino è stato riconfermato presidente, con Simone Azzoaglio vicepresidente, Romano Rosso tesoriere e Italo Garitta segretario.

Filippo Dapino è volontario della Croce Bianca dal 2009 e ne è presidente dal 2010. Nel corso del suo mandato ha seguito anche il risanamento della situazione economica dell’associazione, permettendo alla Croce Bianca di mantenere i propri servizi a favore della comunità.

«Ringrazio gli associati per la fiducia che hanno voluto rinnovarmi - sottolinea il presidente Filippo Dapino. - Inizia un nuovo mandato che affronteremo con lo stesso impegno con cui abbiamo superato gli anni più difficili. La Croce Bianca ha una storia di cinquant’anni, ma dobbiamo guardare avanti. Una delle priorità sarà avvicinare sempre più giovani all’associazione e puntare su di loro per il futuro. Sono loro che potranno garantire il ricambio dei volontari e dare continuità alla Croce Bianca. Il nostro compito è creare le condizioni perché possano sentirsi parte di questo progetto e assumere, nel tempo, nuove responsabilità».

La riconferma arriva nell’anno del 50° anniversario della Croce Bianca Ceva, fondata nel 1976. Dal 19 al 21 giugno le celebrazioni hanno coinvolto cittadini, volontari, amministratori e rappresentanti del mondo associativo, ripercorrendo cinquant’anni di attività al servizio del territorio.

Oggi la Croce Bianca Ceva conta circa 100 volontari e 11 dipendenti e garantisce servizi di emergenza sanitaria, trasporto infermi e assistenza alla popolazione a Ceva e nella Val Tanaro.

Con il nuovo mandato, il Consiglio Direttivo proseguirà il lavoro dell’associazione con l’obiettivo di garantire continuità ai servizi e consolidare il ruolo della Croce Bianca sul territorio.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte Odv rappresenta 81 associazioni di volontariato con 17 sezioni distaccate, 11.066 volontari (di cui 4.542 donne), 5.069 soci, 796 dipendenti, di cui 94 amministrativi che, con 469 autoambulanze, 274 automezzi per il trasporto disabili, 248 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 2 imbarcazioni, svolgono annualmente 602.324 servizi, di cui 207.271 in emergenza-urgenza 118, con una percorrenza complessiva di 20.564.920 chilometri, di cui 4.865.399 chilometri riferiti all’emergenza-urgenza 118.