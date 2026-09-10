Savigliano, pedalata del cuore e Bicincittà: come cambia la viabilità

In occasione dell'edizione 2026 della Pedalata del cuore e di Bicincittà, domenica 13 settembre la viabilità saviglianese subirà alcune modifiche temporanee.

Dalle ore 7 alle ore 17 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Santarosa (lati nord e sud), via Alfieri, piazza del Popolo lato est (tratto compreso tra l'intersezione con C.so Roma e l'arco di via Alfieri), piazza del Popolo lato ovest.

Dalle ore 9 alle ore 13.30 sulle strade comunali sarà istituito il divieto temporaneo di circolazione, limitatamente al transito dei partecipanti alle manifestazioni. In particolare:

Pedalata del Cuore

Partenza ore 9: piazza Santarosa – via Alfieri – piazza del Popolo (lato est) – Corso Roma – piazza Galateri – Corso Indipendenza – via Corridoni – via Alba – strada Canavere – strada Apparizione – piazza Apparizione – strada Santa Maria sino al confine con il Comune di Genola.

Arrivo dalle ore 12: dal confine con il Comune di Genola – strada Suniglia – S.S. 20 – strada Suniglia – via XXIV Maggio – via Sant'Andrea – piazza Santarosa.

Bicincittà

Partenza ore 09.30: piazza Santarosa – via Alfieri – piazza del Popolo (lato est e nord) – via Saluzzo – strada Sanità – S.S. 662 – via delle Valli – strada Antica Cavallotta – S.P. 156 – Maresco.

Arrivo dalle ore 11.30: Maresco – S.P. 156 – strada Moiacuto – strada Sanità – S.S. 662 – via Saluzzo – piazza del Popolo (lato nord ed est) – via Alfieri – piazza Santarosa.

Dalle 7 alle 17 sarà temporaneamente chiuso al transito il lato ovest di piazza del Popolo (ambo i lati, fronte Ala polifunzionale), con direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli provenienti da via Muratori.

Dalle ore 5 alle ore 14 saranno disattivate la Ztl del centro storico e l'Area pedonale urbana di via Torino.