Addio a Emma Bonino, la leader radicale che non ha mai dimenticato le sue radici a Bra

"Sono transnazionale per virtù, necessità e curiosità, ma non mi sono mai sentita apolide: so di avere una terra, delle radici e un luogo da dove vengo e dove spero di tornare presto".

Risuonano ancora forti le parole pronunciate nel maggio dello scorso anno da Emma Bonino, la storica leader radicale, morta questa mattina, venerdì 11 settembre 2026, all'età di 78 anni a Roma, dopo un recente ricovero ospedaliero.

Una perdita immensa per la politica italiana ed europea. "Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, portando avanti le sue idee con determinazione – ha scritto la premier Giorgia Meloni –. Le nostre storie e le nostre sensibilità sono state lontane, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella vita pubblica della nostra Nazione". "Emma Bonino non ha mai aspettato che il mondo fosse pronto – le parole della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola –. Ha sempre scelto di andare avanti, indicando la strada agli altri. È così che sarà ricordata in Italia e a Bruxelles, dove ha ricoperto il ruolo di deputata al Parlamento europeo e di Commissaria europea. L’Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza".

Una grave perdita, dopo quella di Carlin Petrini, anche per la comunità di Bra, dove la leader era nata il 9 marzo 1948 e con cui aveva mantenuto un profondo legame affettivo. Proprio venerdì 9 maggio 2025, in occasione della "Festa dell'Europa", l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianni Fogliato le aveva conferito la cittadinanza onoraria a Palazzo Comunale , ricordandone l'impegno straordinario per i diritti umani, la giustizia, l'autodeterminazione delle donne e le battaglie europeiste che hanno dato prestigio internazionale alla cittadina braidese.

[Sopra Emma Bonino in collegamento col municipio di Bra per la cerimonia di conferimento della cittadinanza]

Cresciuta nelle campagne sotto la Zizzola con i genitori Filippo Bonino e Catterina Barge, dopo il diploma al liceo classico "Gandino" di Bra si era trasferita a Milano per laurearsi in Lingue e letterature straniere (nel 1972, con una tesi sull'autobiografia di Malcolm X) alla Bocconi. Dagli anni Settanta in poi la sua vita è diventata una lunghissima storia di passione civile e istituzionale: attivista, parlamentare, commissaria europea dal 1995 al 1999, ministra del Commercio internazionale nel governo Prodi II, vicepresidente del Senato e poi ministra degli Affari esteri nel governo Letta.

Promotrice della Corte penale internazionale, delegata Onu per la moratoria sulla pena di morte e fondatrice dell'organizzazione Non c'è pace senza giustizia, Emma Bonino ha condotto battaglie storiche contro l'aborto clandestino, la fame nel mondo, l'infibulazione e ogni forma di autoritarismo. Come sottolineato nel ricordo diffuso oggi dai compagni di partito, lascia il testamento di una vita spesa al servizio della democrazia, dello Stato di diritto e della libertà di scegliere fino alla fine.

IL RICORDO DALLA GRANDA

"In una giornata particolarmente triste per la Granda e per il mondo liberale, se ne va con Emma Bonino una delle voci più riconoscibili della politica italiana ed europea degli ultimi cinquant'anni – dichiara il segretario provinciale di Azione Giacomo Prandi – . La voce di una ragazza di Bra, figlia della nostra terra, capace di attraversare stagioni politiche diverse restando fedele alla battaglia per i diritti civili e per l'Europa. Ministra della Repubblica e Commissaria europea, Emma ha mosso il suo impegno per la libertà anche oltre i confini nazionali, portando avanti battaglie che hanno cambiato per semrpe e in meglio il Paese. Azione si unisce al cordoglio per la sua scomparsa ed esprime vicinanza al mondo radicale, alla famiglia e a quanti le sono stati vicini. Grazie di tutto Emma".