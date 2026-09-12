Dalla Ruota d’Oro al Fauniera, tra musica, motori e grandi sagre: al via il fine settimana della Granda

Nel week end di metà settembre tanti appuntamenti per sagre e feste patronali in varie località della provincia, come Monteu Roero, Sommariva del Bosco, Villanova Solaro e altre.

Oltre ad alcune manifestazioni di Trail e di podismo, ci saranno i primi incontri di “Sport in Piazza” e la “Scalata leggendaria” sulla mitica salita del Fauniera.

Ancora una domenica con “Castelli Aperti” e la possibilità di visitare luoghi storici, giardini, musei e splendidi palazzi.

A Cherasco sarà possibile esplorare il famoso Mercato dell’antiquariato e del collezionismo.

Ruota d’Oro Storica e altri appuntamenti motoristici, concerti, mostre d’arte e fotografiche, escursioni ed eventi dedicati ai più piccoli, completano le offerte per un week end di relax in Granda.

Si consiglia sempre di controllare anticipatamente le previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia li trovate su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it.

Ecco l'elenco completo dei beni visitabili domenica 13 settembre, grazie all’iniziativa Castelli Aperti in provincia di Cuneo, con orari e modalità di accesso.

PROVINCIA DI CUNEO

Alba – Museo Diocesano di Alba: aperto dalle 14.30 alle 18.30.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-della-cattedrale-mudi-alba.html

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: aperto dalle 10.30 alle 19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-falletti-di-barolo-wimu-wine-museum.html

Bra – La Zizzola: dalle 10 alle 18. Ingresso gratuito.

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Bra – Museo del Giocattolo: ingresso esclusivamente con visita guidata negli orari: 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 – 16.30. Non necessaria la prenotazione.

Cherasco – Palazzo Salmatoris: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Corneliano d'Alba – Torre di Corneliano: apertura solo su prenotazione alla Fondazione con almeno due giorni di anticipo ai numeri Tel. 338 96 54 524 e Tel. 340 80 26 232. Annullamento in caso di maltempo.

Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: dalle 15 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.30).

Fossano – Castello dei Principi D’Acaja: aperto con partenza tour alle ore 11, 15 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 - Tel. 0172/60160; iatfossano@visitcuneese.it.

Govone – Castello Reale: aperto dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso ore 17.30). Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-reale-di-govone.html

Lagnasco – Castelli Tapparelli D'Azeglio di Lagnasco: visite guidate nei seguenti orari 10, 11.30, 15, 16.30.

Magliano Alfieri – Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio - Castello degli Alfieri di Magliano: aperto con orario 10.30-18.30 (ultimo ingresso 17.30).

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-degli-alfieri-di-magliano.html

Manta – Castello della Manta: aperto con orario 10-18. Iscritti FAI gratuito.

Mombasiglio- Museo del Gen. Bonaparte nel Castello di Mombasiglio: dalle ore 10 alle ore 18.

Pamparato – Borgo Antico e Castello di Pamparato: visite guidate su prenotazione ore 10.30 e ore 15.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/cuneo/borgo-antico-e-castello-di-pamparato.html

Priero - Borgo e Torre Medievale di Priero: visite guidate previa prenotazione dalle ore 10 alle ore 18. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/cuneo/borgo-e-torre-maestra-di-priero.html

Roddi - Castello di Roddi: visite guidate ogni ora: 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-roddi.html

Saluzzo - Casa Cavassa: orario 10-13 e 14-19.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-civico-casa-cavassa-di-saluzzo.html

Saluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico: visite accompagnate dalle 14 alle 19.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/casa-pellico-casa-museo-di-saluzzo.html

Saluzzo – La Castiglia: orario 10-13 e 14-19.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/la-castiglia-di-saluzzo.html

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: orario 10-13 e 14-19.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/torri/torre-civica-di-saluzzo.html

Saluzzo - Villa Belvedere Radicati: orario 10-13 e 14-19.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/ville/villa-belvedere-di-saluzzo.html

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: orario 10-13 e 15-18.30.

Savigliano – Palazzo Muratori Cravetta: visite guidate con prenotazione obbligatoria con orari 9.30 e 14. Prenotazione obbligatoria: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it

Savigliano – Torre Civica: visite ore 10.30 e 15. Prenotazione consigliata: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it Punto di accoglienza: ufficio turistico, piazza Santarosa.

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12; 12.45; 14.30; 15.15; 16; 16.45; 17.30.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-serralunga-dalba.html

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CUNEO

CONNESSIONI FESTIVAL

Sabato 12 settembre, alle ore 21.30, in piazza Foro Boario, nell’ambito dell’ultima serata di Connessioni Festival concerto del cantante salentino Cioffi. Ingresso libero. Info: 339 65 05 277.



CUNEO

RUOTA D’ORO STORICA

Sabato 12 e domenica 13 settembre, appuntamento aperto a tutti con la XXIX Ruota d'Oro Storica 2026. La manifestazione turistico-culturale per auto e moto d’interesse storico/collezionistico, con prove di abilità a rilevamento cronometrico, iscritta a calendario nazionale A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano) e Trofeo Zanon, prenderà il via alle ore 9 in piazza Galimberti. Info: www.ruotadoro.it



CUNEO

DIDO AND AENEAS

Domenica 13 settembre, alle ore 21, al Teatro Toselli, andrà in scena "Dido and Aeneas", opera in tre atti di Henry Purcell. L'appuntamento apre la tranche settembrina di "Modulazioni", festival dedicato alla musica antica, e inaugura la seconda parte della Stagione Artistica 2026 del Conservatorio Ghedini. Ingresso libero con prenotazione consigliata. Info: www.eventbrite.it/e/biglietti-dido-and-aeneas-1997595365512



CUNEO - SAN ROCCO CASTAGNARETTA

97a SAGRA DI SAN SERENO

Nel week end proseguono gli eventi legati alla 97a edizione della Sagra di San Sereno. Tra i tanti appuntamenti del sabato, banco di beneficenza, esposizione “Sereno Bricks”, “San Rock Custom Vintage Car Show”, S. Messa alle ore 20.30 con processione e fiaccolata animata dalla banda musicale “Duccio Galimberti Città di Cuneo”. Concerto 883 mania tribute band in serata live. Domenica 13 settembre S. Messa alle ore 11.15, partita di sitting volley ed esibizione Cheerleading alle ore 15.30, concerto di musica folkloristica alle 16. Dalle 17.30 nel centro Don Marro, polentata, “Spritz Party” e musica live con Dj Piolo. Info: 0171/444456.

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ALBA

ESCAPE ROOM AL MUDI

Sabato 12 settembre, alle ore 15, al Museo Diocesano di Alba, si terrà un’esperienza di Escape Room con indovinelli e scoperte in inglese per i più piccoli in collaborazione con Kids&Us.

Il gioco sarà sparso lungo tutto il percorso del Museo e i bambini potranno imparare tante curiosità sulla storia di Alba a diretto contatto con i resti archeologici. Attività consigliata per bambini dai 3 ai 6 anni. Ingresso gratuito. Info: https://visitmudi.it/



ALBA

CORRI SOTTO LE TORRI

Domenica 13 settembre si disputerà la 18a edizione della “Corri sotto le torri”, manifestazione sportiva podistica della città di Alba. Partenza in Piazza Garibaldi e arrivo come da tradizione in Piazza Risorgimento.



ALBA

ALBA SOTTERRANEA

Domenica 13 settembre, in piazza Risorgimento, di fronte al municipio o all’ufficio turistico, iscrizioni e partenza per visita ai sotterranei della città. Info: ambientecultura.it



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BAROLO

FESTIVAL MUSICA POPOLARE

Sabato 12 settembre verrà inaugurata al WiMu – Museo del Vino la mostra itinerante “Ad occhi aperti” dello scultore Valerio Savino. In serata balli in piazza e musica con Omar Codazzi. Domenica 13 settembre, fin dal mattino, Mercatino di prodotti enogastronomici e artigianato e alle 17.30 il Tempio dell’Enoturista ospiterà il concerto “Operazione Tango” del fisarmonicista e bandoneonista Mario Stefano Pietrodarchi e il soprano Nadezhida Nesterova. Ingresso libero e gratuito. Info: www.comune.barolo.cn.it/



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BASTIA

MOSTRA DELL’UVA E DEL VINO

Domenica 13 settembre si terrà la “Mostra dell'Uva e del Vino”, con la 4a edizione di “Morsi e Sorsi”, un percorso enogastronomico unico che si snoda tra i sapori e le vie del paese. Info: https://www.comune.bastiamondovi.cn.it/Dettaglionews?IDNews=346201



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BENE VAGIENNA

TEATRO A PEDALI

Domenica 13 settembre, alle ore 17, presso il Castello e nell’ambito di Teatro a Pedali Festival 2026, si terrà lo spettacolo itinerante “Il Drago dalle sette teste” di Antonella Talamonti e Annamaria Gozzi ispirato dalle antiche fiabe popolari. Info: https://www.teatroapedali.it/edizione-2026/2026-09-13/



BENE VAGIENNA

MOSTRA COLLETTIVA

Sabato 12 settembre dalle ore 15 alle 18 e domenica 13 settembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 sarà aperta a Palazzo Lucerna di Rorà la mostra collettiva “Scene da un Mondo (ir)responsabile #4 - per questo nostro tempo inquieto”, che riunisce le opere degli artisti Grazia Amendola, Giulio Mosca, Pierpaolo Rovero e Mirela Strora, con la cura di Enrico Perotto. Info: www.grandarte.it



BENE VAGIENNA

MOSTRE

Nel week end saranno visitabili le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di San Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera. Consultare il sito https://www.amicidibene.it/



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BERNEZZO

FESTA DI FINE ESTATE

Sabato 12 settembre, presso il campo da calcio, si disputerà il “3° Memorial Enrico Delfino”. Alle ore 18 gemellaggio fra la banda musicale di Bernezzo e l’Orchestra Fiati di Neusass. Alle 19.30 Cena in piazza e musica dal vivo con John Deer Band. Domenica 13 settembre alle ore 15 giochi in piazza con Grow Up e merenda. Alle ore 19.30 Cena in piazza e musica live con Daniela Busso.



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BORGO SAN DALMAZZO

APERITIVO IN MUSICA

Sabato 12 settembre, alle 18.30, al Parco Il Tesoriere, pomeriggio jazz all'aria aperta e aperitivo con la musica live del gruppo musicale Blue Milonga. Protagonisti Estel Martinetto – voce, Massimo Cagnassi – fisarmonica, Massimo Epinot - chitarra synth, Adriana Isoardi - basso e contrabbasso, Giovanni Bosio – batteria. Partecipazione degli allievi del Civico Istituto Musicale Dalmazzo Rosso di Borgo San Dalmazzo e di MadeInItaly. Ingresso gratuito. Info: 371 58 21 716.

BORGO SAN DALMAZZO

FESTA A MONSERRATO

Domenica 13 settembre, in occasione della festa patronale, aperte le mostre d’arte e fotografiche per tutta la giornata e dalle ore 15 musica, laboratori e intrattenimento per bambini. Alle ore 18 “Polentata”. Info: 340 25 49 768.



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BOVES

BISALTA TRAIL

Domenica 13 settembre si disputerà l’ottava edizione del Bisalta Trail, gara che si svolge su un sentiero ben segnalato, ma che richiede una buona preparazione e, soprattutto, molta prudenza da parte di chi deciderà di mettersi in gioco. Info: https://boves.run/



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BRA

MOSTRA FOTOGRAFICA

Sabato 12 settembre, in orario 10-18, verrà aperta al pubblico la mostra fotografica "Ricordé, un archivio fotografico, un paese” alla Zizzola, grande esposizione con oltre 30.000 immagini storiche che raccontano l'archivio fotografico e la comunità locale. L'ingresso è gratuito. Info: www.comune.bra.cn.it/it/eventi



BRA

SPORT IN PIAZZA

Domenica 13 settembre, fin dal mattino, nell’area Madonna dei Fiori, torna "Sport in Piazza". Stand, mini-partite e lezioni aperte per far scoprire e provare decine di discipline sportive a bambini e ragazzi.



BRA

OPERE VIVE

Domenica 13 settembre, alle ore 10, in piazza Giovanni Arpino, si terrà un incontro tra arte e benessere con l’opera “Estendere il tempo” di Enrico Juliano. Info: 334 60 12 111 – 351 95 10 862.



BRA

UNA CHIESA DA SALVARE

Domenica 13 settembre alle ore 17, a Palazzo Traversa, si inaugura il la mostra fotografica "Una chiesa da salvare: Santa Maria delle Grazie alla Veneria. Bra: itinerario fra luoghi di culto ed espansione urbana". Info: www.turismoinbra.it/una-chiesa-da-salvare-santa-maria-delle-grazie-alla-veneria/

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BUSCA

ESCURSIONE ALLE CAVE

Domenica 13 settembre, alle 9.30 e alle 15, sarà possibile visitare le cave di alabastro, un fenomeno geologico composto da 5 canyon sulla collina di Busca. I partecipanti saranno accompagnati da una guida escursionistica. Ritrovo davanti a Casa Francotto. Prenotazione obbligatoria. Info: www.turismobusca.it



BUSCA

COMICS & GAMES

Domenica 13 settembre, dalle ore 10 alle 19, presso il parco museo dell’Ingenio, si svolgerà la terza edizione di “Busca Comics & Games” con stand dedicati a gadget da collezione, fumetti, abbigliamento a tema e intrattenimenti vari. Musica dalle ore 15 con canzoni Disney e alle 16 gara dei cosplay. Ingresso gratuito.

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CANALE

SPORT IN PIAZZA

Domenica 13 settembre, dalle ore 14.30, nel centro storico, si terrà l’edizione numero 22 di “Sport in Piazza”. Tante discipline sportive da sperimentare a disposizione di tutti e festa che proseguirà con una cerimonia finale a premi in piazza Italia, alle ore 18. Info: https://www.comune.canale.cn.it/it



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CARAGLIO

SPORT IN PIAZZA

Domenica 13 settembre dalle ore 15 in piazza San Paolo si terrà l’evento promozionale “Sport in Piazza”, con premiazioni e attività dedicate alla conoscenza e alle dimostrazioni dei vari sport per ragazzi 5-12 anni.



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CARRÙ

ASPETTANDO LA SAGRA DELL’UVA

Sabato 12 settembre, dalle 7.30, in piazza Divisione Cuneense, raduno motociclette e benedizione mezzi alle 9.15. Domenica 13 settembre alle 9.30 in piazza Mercato, “Corri e Pedala per la Pace” e alle 14 “Pastasciutta antifascista” e musica occitana con Musicant ‘d Cuni. Info: 349 61 95 091.



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CASTELLETTO STURA

FESTA DELL’ACQUA

Sabato 12 settembre, dalle ore 10, mercatino in piazza Nuova e caccia fotografica a tema. Alle ore 16 inaugurazione della scultura lignea “Re Stura”, segue aperitivo e alle 20 in piazza Italia “Cena in Blu” con show di danza aerea delle allieve “Vola asd”. Info: 328 45 92 031.



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CASTELMAGNO

SCALATE LEGGENDARIE

Sabato 12 settembre, ci sarà la chiusura al traffico motorizzato della strada verso il colle Fauniera dalle valli Grana, Maira e Stura per permettere agli appassionati di ciclismo la scalata leggendaria che vide l'impresa di Marco Pantani al Giro d'Italia del 1999. Manifestazione non competitiva aperta a tutti gli amanti della bici, partecipazione gratuita. Info: https://www.scalateleggendarie.it/



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CASTIGLIONE FALLETTO

IO, BAROLO

Sabato 12 settembre, dalle 16 alle 21.30, torna il tradizionale appuntamento “Io, Barolo” che avrà come protagonisti assoluti il Barolo e i suoi produttori, con una degustazione itinerante nel centro storico di Castiglione Falletto. Info: https://www.stradadelbarolo.it/



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CENTALLO - SAN BIAGIO

CHEUR MARIE

Domenica 13 settembre ultimi festeggiamenti del Cuore Immacolato di Maria nella frazione centallese, con il raduno dei cavalli dalle ore 9 e nel pomeriggio spettacolo a tema country con il gruppo “Dancer for fun”. Spettacolo pirotecnico alle 22.30.



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CHERASCO

MERCATO DELL’ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO

Domenica 13 settembre il centro storico ospiterà una nuova edizione del celebre Mercato dell’Antiquariato e del Collezionismo, richiamando espositori e visitatori da tutta Italia.

Per l’intera giornata oltre 500 bancarelle, metteranno a disposizione dei visitatori mobili antichi, ceramiche, porcellane, vetri, vasellame, attrezzi da lavoro, tessuti, libri, stampe, dischi in vinile, giocattoli d’epoca, curiosità da collezione e capi di abbigliamento e accessori vintage. Aperti il Museo della Magia e la Sinagoga. Info: www.comune.cherasco.cn.it



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CHIUSA PESIO

SPORT IN PIAZZA

Sabato 12 settembre, dalle 14.30 alle 18, presso l'area sportiva di via Circonvallazione Vigne, torna "Sport in Piazza". Stand, mini-partite e lezioni aperte per far scoprire e provare decine di discipline sportive a bambini e ragazzi. Info: 0171/734990.



CHIUSA PESIO - COMBE

FESTA DELLA MADONNINA

Sabato 12 settembre, in frazione Combe, alle ore 19, si terrà il concerto della banda musicale “G. Vallauri” e a seguire “Ravioli a Go-Go” e “Serata giovani” con Dj Aldo. Domenica 13 settembre, alle ore 10.30, S. Messa solenne. Info 348 55 25 727.



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DEMONTE

READING DI POESIA

Sabato 12 settembre, alle ore 16.30, a Palazzo Borelli, avrà luogo il reading “Armonie e Voci d’Acqua - Poesia e Musica nel cuore di Demonte”, con le poesie finaliste al Premio Letterario Nazionale ed Internazionale “Voci d'Acqua- Premio poetico Great Innova”, prima edizione Info: www.eventbrite.it/e/biglietti-armonie-e-voci-dacqua-1998630881769



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DRONERO

LOU CHAT PITURÀ E PARLÀ

Ultimo week end per visitare negli orari di apertura dell’Espaci Occitan in via val Maira 19 la mostra “Lou chat piturà e parlà", personale di Lucia Norbiato dedicata al gatto, creatura enigmatica e indipendente. Info: https://www.espaci-occitan.org/



DRONERO

FESTE MADONNA DI RIPOLI E FOGLIENZANE

Sabato 12 e domenica 13 settembre si terranno numerose celebrazioni religiose in occasione della festa della Madonna di Ripoli e di Foglienzane. Info. https://comune.dronero.cn.it/



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ENVIE - OCCA

FESTA DI SANTA MARIA

Sabato 12 settembre, alle ore 20 “Gran Fritto di Pesce” e dalle 22 musica con DJ Pitone e DJ Audi.

Domenica 13 settembre alle ore 10 S. Messa e alle 11 “Aperitivo dj'Amiss”.



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FOSSANO

CENTENARIO ANC

Sabato 12 settembre continuano i festeggiamenti per i 100 anni della sede locale dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Aperta la mostra dedicata alla storia dell'Arma dei Carabinieri, inaugurazione sede dell'associazione in Cascina Sacerdote e intitolazione della sala principale al luogotenente Mario D’Orfeo. A seguire omaggio ai caduti e partenza del corteo, accompagnato dalla banda Arrigo Boito, con la presenza di mezzi storici a cura del G.A.S.A. e di un elicottero dell’Arma. Arrivo in piazza Castello con spettacolo degli Sbandieratori e Musici dei Principi d'Acaja. Alle ore 21, in Duomo, "Concerto di Cori", con la partecipazione di Vox Cordis, il Coro Cai Albino Bonavita ed Eminàl. Info: https://assocarabinieri.it/



FOSSANO

RUN 32

Sabato 12 settembre alle 16.30 in largo Eroi seconda edizione della "Run 32" organizzata dal 32° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito. Alle 17.30 partenza camminata non competitiva. Presso il Bastione del Salice muro di arrampicata per adulti e bambini. Percorso cittadino di 6 km adatto a tutti. Il ricavato della corsa sarà destinato a La Favola di Marco e all’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani e i Militari di Carriera dell’Esercito. Info: 0172/635926.



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FRABOSA SOPRANA

FESTA PATRONALE

Sabato 12 e domenica 13 settembre, tradizionale festa patronale, in onore della S.S. Beata Vergine Maria Addolorata. Da non perdere la “Raviolata” in piazza Marconi, e il torneo di “Cirulla” la domenica. Info: 0174/244010.



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LIMONE PIEMONTE

LIMOUN D'IN BÒT

Nel week end, presso i locali del Grand Palais Excelsior sarà visitabile la mostra fotografica permanente “Limoun d'in bòt”. Info: www.limoneturismo.it/index.php?lang=ita



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MARENE

MARE DI VINO

Sabato 12 settembre, dalle ore 18 si svolgerà la prima rassegna enologica "Mare di Vino", un evento che unisce identità, territorio e tradizione nel calice: degustazioni al banco con oltre 10 cantine ed oltre 20 etichette, degustazioni libere e spazio food. Sarà un'occasione per la promozione del territorio, la sostenibilità, il consumo consapevole e l'inclusività. Info: https://www.comune.marene.cn.it/



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MARMORA

FIERO DI DEBI

Domenica 13 settembre, a Vernetti, frazione capoluogo del Comune di Marmora, ritorna la "Fiero di Debi" o “Fiero dal '13”, in coincidenza con la discesa dagli alpeggi e la conclusione del ciclo stagionale agricolo pastorale. Nel programma della giornata Mercatino, Rievocazione teatrale "I Conti della Fiera", Intrattenimento musicale, Proposte gastronomiche e convivialità, Esposizione di antichi attrezzi, Mostra dei tradizionali campanacci, Laboratorio di creazione e montaggio di Gnomi Kodama.



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MONCHIERO

APERTURA MUSEI PELUZZI BONICHI

Nel week end sarà possibile visitare, in orario 9.30 - 12 / 16 - 19.30, i Musei Peluzzi Bonichi, nuovo polo museale diffuso che comprende l'Oratorio dei Disciplinanti, adibito a mostre temporanee, la casa d'artista di Claudio Bonichi (Casa con gli Archi) dove è possibile visitare l’atelier e il Santuario di Nostra Madonna del Rosario. Info: https://www.museipeluzzibonichi.it/



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MONDOVÌ

THE GARDEN

Sabato 12 settembre, dalle ore 18, presso i Giardini di Villa Nasi, avrà luogo “The Garden”, una serata interamente dedicata alla musica elettronica, alla techno e al vinile nell'ambito del Movì – Mondovì Music Festival 2026. Una lunga programmazione musicale accompagnerà il pubblico fino alla notte, con una line-up di DJ e producer e uno special guest internazionale: Ben Kim. Info: https://www.movifestival.com/



MONDOVÌ

10 ANNI DI MONDODIDONNA

Sabato 12 settembre l’Associazione Mondodidonna festeggia 10 anni di attività con un pomeriggio dedicato al benessere psicofisico. Alle ore 14.30 visita guidata al Museo della Stampa, alle ore 15.30 inizio degli incontri sul benessere e a seguire, brindisi e rinfresco. Info: 338 43 84 070.



MONDOVÌ

ILLUSTRADA

Sabato 12 e domenica 13 settembre torna la manifestazione dedicata alla letteratura e illustrazione per ragazzi “Illustrada”. Ospiti d’eccezione saranno l'illustratore statunitense David Wiesner e Nicoletta Costa, creatrice dei libri di "Giulio Coniglio". Info: https://illustrada.it/



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MONTEU ROERO

SAGRA DELLA CASTAGNA

Sabato 12 settembre avranno inizio gli appuntamenti con la 55a edizione della “Sagra della Castagna”. Alle ore 20 street food e musica in piazza Bergadani con DJ set di Roberto Molinaro & El Paris. Domenica 13 settembre, in mattinata, inaugurazione del 1° piano della Casa delle associazioni, alle 11 benedizione degli zainetti e alle 12.30 “Pranzo della castagna”. Nel pomeriggio Raduno auto d’epoca. Info: 339 47 04 762 - 339 67 24 095 - www.comunemonteuroero.cn.it



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NOVELLO

CAMMINATA MEMORIAL SALVINO CAMERA

Domenica 13 settembre, alle 15.30, si terrà la tradizionale camminata in memoria dello stimato chirurgo albese Salvino Camera, che dedicò generosamente il suo tempo all’ospedale di Wamba in Kenia. Info: www.facebook.com/events/novello-cn/memorial-salvino-camera-2026-a-novello-cn-camminata-non-competitiva-con-merenda-/27213811104959797/



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ORMEA

FESTA DI FINE ESTATE

Sabato 12 settembre, dalle ore 19, apericena con dj set di Isitthedreammaker con grigliata mista presso il Bar dell'Olmo. Info: 333 15 49 682 o Beatrice 327 06 76 117.



ORMEA

MERCATINI DEL CUORE

Domenica 13 settembre, dalle 9 alle 19 si svolgerà il Mercatino del Cuore nel centro storico di Ormea. Info: 338 65 71 053.



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PAMPARATO

CONCERTO D’ORGANO

Sabato 12 settembre, alle ore 21, presso la chiesa di Sant'Antonio, il Maestro Juan Paradell Solé eseguirà un "Concerto d'organo". Sarà un viaggio musicale dal barocco al XX secolo. Ingresso libero. Info: 351 39 33 733.

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PEVERAGNO

MADONNA DEL BORGATO

Sabato 12 settembre, alle ore 15, in piazza Santa Maria, ritrovo per passeggiata al santuario di Madonna dei Boschi per S. Messa alle 18. Domenica 13 settembre mercatino dell’antiquariato in piazza Toselli e tradizionale pranzo comunitario nel centro “A la Sousta”. Nel pomeriggio esibizione moto freestyle in piazza tassone e alle 20.30 concerto della banda musicale di Peveragno.

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PIASCO

I RACCONTI DEL MARCHESATO 2026

Domenica 13 settembre, alle ore 21, presso il Castello Porporato, andrà in scena una delle tappe de "I Racconti del Marchesato 2026", il ciclo di eventi itineranti, in cui Piasco verrà raccontata come storica porta d'accesso tra la Repubblica degli Escartons e i domini dei Marchesi di Saluzzo. Info: monasterodellastella.it

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RACCONIGI

TESSERÒ UN FILO CHE SFIDI IL VENTO

Nel week end, sarà ancora visitabile presso la Pinacoteca Civica Levis Sismonda di Racconigi la mostra “Tesserò un filo che sfidi il vento”, la prima rassegna antologica dedicata all'artista Alejandra Alarcón Aránguiz. Orari: sabato dalle 15.30 alle 18.30 e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Info: www.pinacotecalevisismonda.it



RACCONIGI

MOSTRA SPECCHI DEL GIAPPONE

Domenica 13 settembre alle ore 17, al castello di Racconigi, inaugurazione della mostra specchi del Giappone e presentazione del volume “Giappone. Taccuini dal mondo fluttuante” il nuovo carnet de voyage di Stefano Faravelli. Ingresso libero.



RACCONIGI

LIBRI A CASTELLO

Domenica 13 settembre, alle ore 21, avrà inizio la rassegna “Libri a Castello” con uno spettacolo teatrale dedicato ai sonetti shakespeariani. Il Castello sarà aperto in via straordinaria con “Il

Novecento in Castello”, un suggestivo itinerario notturno, in orario 19-23, con visite

accompagnate in gruppo (max 25 persone) con partenze alle ore 19.15, 20, 20.45 e 21.30. Info:

392 59 38 504 - www.gruppodilettura.net



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ROBILANTE

FESTIN DEL MALANDRÈ

Sabato 12 settembre alle 14, in frazione Malandrè gara alle bocce e alle 19 “Porchetta di Tarcisio” con accompagnamento musicale di Lele&Pirotti e Dj Set Gabry Valle. Domenica 13 settembre, alle ore 15, S. Messa e dalle ore 16 pomeriggio a cavallo, giochi per bimbi e canti popolari. Alle 19 “Raviolata” e serata danzante con Trio Toppa.

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ROCCAFORTE MONDOVÌ - LURISIA

FESTA PATRONALE

Sabato 12 e domenica 13 settembre avrà luogo la festa patronale con balli, cene in compagnia, e l'immancabile raduno Team Desbela. Info: 338 35 74 664.

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SALUZZO - CASTELLAR

FESTIVAL DELLA CUCINA POPOLARE ALPINA

Sabato 12 e domenica 13 settembre, in piazza Cavalier Tomatis a Castellar, 4ª edizione del Festival della Cucina Popolare Alpina, con i sapori, le tradizioni e le culture delle terre alpine. Due giornate dedicate alla scoperta della cucina popolare, con ospiti provenienti da Francia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Terre del Monviso, in un evento che celebra il territorio attraverso il gusto, la convivialità e l'outdoor. Info: https://visit.terresmonviso.eu/festival-della-cucina-popolare-alpina/



SALUZZO

TRACCIANDO IL SENTIERO

Nel week end è ancora visitabile presso la Castiglia la mostra d'arte contemporanea "Tracciando il sentiero - Dialoghi e Altri Sguardi tra arte, ambiente e visioni del futuro". Info: https://www.fondazionegaruzzo.org



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SAVIGLIANO

CRESCO CON TE

Sabato 12 settembre, dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30, l'Ala polifunzionale L.Morello ospita "Cresco con te", una giornata organizzata dalla biblioteca di Savigliano e dedicata a Giusi Perotti, con laboratori e incontri per bambine, bambini (0-6 anni) e famiglie. Nel pomeriggio sarà presente Emanuela Bussolati, autrice di "Tararì Tararera". Prenotazione consigliata. Info: https://comune.savigliano.cn.it/vivere-il-comune/luoghi/biblioteca-civica-luigi-baccolo/



SAVIGLIANO

PEDALATA DEL CUORE

Domenica 13 settembre, da piazza Santarosa, alle ore 9 e 9.30 partiranno rispettivamente la cicloturistica (65 km) e la più breve Bicincittà (20 km) nell’alveo della “Pedalata del cuore”, promossa dall’associazione Amici Ospedale SS Annunziata e dedicata allo sport, alla solidarietà e alla partecipazione. Info: www.amiciospedalesavigliano.it



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SOMMARIVA DEL BOSCO

AMÉL’AMÈL

Sabato 12 e domenica 13 settembre proseguono gli eventi legati a “Amél’Amèl” il festival dei mieli che ogni anno trasforma il paese roerino nella capitale dei mieli rari. Info: 337 12 47 533 -www.comune.sommarivadelbosco.cn.it



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TARANTASCA

FESTA DI INIZIO SCUOLA

Sabato 12 settembre, dalle 13.30 giochi e laboratori in paese per la “Festa di Inizio Scuola. Alle 19.30 polenta, spezzatino, formaggio e dolce. Info: 338 30 50 430.



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VALDIERI

FESTIVAL DELLA STORIA

Sabato 12 settembre, alle ore 21, presso il salone Alberto Bianco, la Società di Mutuo Soccorso di Valdieri propone la serata "Anche i Romani scrivevano sui muri", un viaggio alla scoperta delle scritte e delle testimonianze lasciate sui muri delle città romane per conoscere da vicino la vita quotidiana degli abitanti dell'antichità. Ingresso libero. Info: https://somsvaldieri.it/



VALDIERI

ESCURSIONE AI LAGHI DI VALSCURA

Domenica 13 settembre, ritrovo alle ore 8.45 a Terme di Valdieri, presso il Centro Informazioni del Parco, per un’escursione ai Laghi di Valscura, passando al Piano del Valasco, sede dell'omonimo rifugio già Real Casa di Caccia. La camminata è organizzata nell'ambito del progetto Interreg-ALCOTRA Cognitio-Fort. Evento gratuito, prenotazione obbligatoria. Info: www.areeprotettealpimarittime.it

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VILLAFALLETTO

MADONNA DEGLI ALTENI

Sabato 12 settembre, alle 16.30, benedizione dei bambini e merenda. Alle ore 19 cena con grigliata e intrattenimento con Santina e Agostino, i sosia di Celentano e Orietta Berti. Domenica 13 settembre 33a edizione dell’Esposizione Ortofrutticola e alle ore 10 S. Messa solenne. Alle 12.30 pranzo “Mari e Monti”. In serata merenda sinoira e musica con l’orchestra di Federica Cocco. Info: 338 18 44 932 – 331 87 33 171.

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VILLANOVA MONDOVÌ

GUSTAVILLA

Domenica 13 settembre si terrà “Gustavilla”, l’itinerario gastronomico a piedi o in e-bike alla scoperta dei sentieri e dei panorami di Villanova Mondovì, con degustazioni di vini, birre e sapori delle attività locali. 7 tappe, 13 km a piedi, 23 produttori locali e DJ set all’arrivo. Partenze: 9.30, 10, 10.30, 11, 11.30. Info: 333 27 61 103 - 347 40 60 105.

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VILLANOVA SOLARO

SAGRA DELLA NOCE E DELLA FRUTTA A GUSCIO

Nel week end andrà in scena la rinnovata edizione della “Sagra della Noce e della Frutta a guscio” con “Menu Mangirula” il sabato sera, e il “Disnè dla festa” la domenica. Info: https://www.facebook.com/groups/695737647296155/posts/3321491108054116/

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VILLAR SAN COSTANZO

VISITE A SAN COSTANZO AL MONTE

Domenica 13 settembre, dalle ore 14.30 alle 17.30, apertura con visite guidate dell'Abbazia, con Cripta e Cappella di San Giorgio della chiesa di San Costanzo al Monte. I visitatori saranno accompagnati dai Volontari per l'Arte. Non è necessario prenotare.