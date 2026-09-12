Montagna, cultura ed escursionismo: il ricco calendario delle prossime iniziative del Cai di Cuneo

Il Club Alpino Italiano di Cuneo si prepara a un inizio d'autunno denso di appuntamenti dedicati agli amanti della montagna, dell'escursionismo e delle grandi avventure in quota. Tra eventi nazionali, uscite sul territorio, formazione e serate culturali, ecco tutte le iniziative in programma.

Il 2° Raduno Nazionale dei Villaggi Montani a Crissolo (19-20 settembre)

Sabato 19 e domenica 20 settembre, Crissolo ospiterà il 2° Raduno Nazionale dei Villaggi Montani Certificati CAI. L'evento assume un valore particolare alla luce della recente proclamazione dell'Alta Val Maira a "Villaggio Montano del CAI" lo scorso 30 agosto, candidatura sostenuta con orgoglio dalla Sezione locale e dalla Sottosezione di Dronero.

Il ricco programma del fine settimana si aprirà sabato 19 con il convegno "Villaggi Montani e cambiamenti climatici" presso la Sala delle Guide, a cui interverranno figure di spicco tra cui Luca Mercalli e Paola Favero. La giornata proseguirà con visite guidate, tavole rotonde tra i villaggi certificati e una serata di musica e balli occitani. Domenica 20 settembre spazio all'escursionismo con le uscite verso le sorgenti del Po (Pian del Re) o la Grotta di Rio Martino, oltre alla possibilità di ascensione guidata al Monviso.

Escursionismo in Valle Grana: Coumboscuro e Alpe di Rittana (20 settembre)

Sempre domenica 20 settembre si terrà un'escursione ad anello in cresta tra la Valle Grana e la Valle Stura, organizzata in collaborazione tra diverse sezioni CAI. L'itinerario (difficoltà E, dislivello 1100 m circa per 15 km) toccherà il Colle dell'Ortiga, l'Alpe di Rittana e Roccastella, attraversando le suggestive Borgate Provenzali con aperitivo musicale e la partecipazione di Lu Corou de la Cevitou.

Per partecipare, le prenotazioni scadono giovedì 17 settembre per i soci CAI (mercoledì 16 settembre per la copertura assicurativa dei non soci).

Al via il Corso di Arrampicata Libera (dal 23 settembre)

Per chi desidera avvicinarsi alla disciplina o migliorare la propria tecnica verticale, mercoledì 23 settembre prenderà il via il nuovo Corso di Arrampicata Libera. Le iscrizioni si aprono ufficialmente online da sabato 12 settembre.

Serata culturale: la spedizione del CAI Almese in Perù (8 ottobre)

Infine, giovedì 8 ottobre alle ore 21:00, la sede del CAI Cuneo (via Porta Mondovì 5) ospiterà un incontro ad ingresso libero dedicato al racconto della spedizione in Perù del CAI Almese 2025.

La serata, presentata dal coordinatore della spedizione Renato Richiardone, ripercorrerà le tappe del tour tra la Cordillera Huayhuash e il Parco Nazionale del Huascaran (Patrimonio UNESCO), con i racconti e le immagini delle salite sulle cime di Cuyoc (5550 m), Diablo Mudo (5350 m), Toclaraju (6034 m) e Pisco (5752 m).