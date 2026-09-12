 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 12 settembre 2026, 11:56

Le torri di Alba si illuminano di verde per la Giornata Nazionale sulla SLA

Aderendo all'iniziativa il 18 settembre sarà l'occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla malattia e sui bisogni delle oltre 6.000 persone che in Italia ci convivono e delle loro famiglie

Le torri di Alba si illuminano di verde per la Giornata Nazionale sulla SLA

Promossa dall'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, si celebra in tutta Italia la XIX Giornata Nazionale sulla SLA, che si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e vede il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della Salute, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di Anci, della Regione Piemonte e de I Borghi più belli d'Italia. 

La Città di Alba ha aderito all'iniziativa illuminando di verde il 18 settembre 2026 le sue torri ed il palazzo comunale. 

Il coinvolgimento delle amministrazioni comunali rappresenta uno degli elementi centrali della Giornata: attraverso l'adesione dei territori, la mobilitazione assume una dimensione nazionale e richiama l'attenzione sui bisogni delle oltre 6.000 persone che in Italia vivono con la sclerosi laterale amiotrofica e delle loro famiglie.
 

c.s.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium