Alba, stasera si balla "Aspettando Corri sotto le torri"

Che atmosfera per la vigilia di Corri sotto le torri ! Comincia la festa ed è febbrile l'attesa in città per la gioiosa e fortunata manifestazione sportiva/evento giunta alla diciottesima edizione.

Sarà davvero imperdibile la vigilia, stasera sabato 12 settembre, Aspettando Corri sotto le torri, con l'atteso ritorno di "Piazza del Duomo balla !", ad accesso gratuito.

L'intrattenimento sarà a cura di Gianni Rossi DJ, per la prima volta a Alba con i suoi ritmi irrefrenabili per tutte le età.

E' consigliato....presentarsi con scarpe comode, perchè sarà impossibile stare fermi....

Saranno presenti anche le tre Miss albesi, la Bela Trifolera 2026 Daliana Petre, con Miss Eleganza Aurora Ragusa e Miss Sorriso Emily Istrati.



Domenica mattina si partecipa di corsa, oppure al cammino con Alba nel cuore e anche con il proprio cane e per gli under 14 partenza dedicata.

Il tema di questa edizione "gourmet", invita al movimento sportivo ma anche a un' alimentazione sana e di qualità. Per questo con i pettorali 1, 2 e 3 saranno al via tre rinomati Chef stellati del territorio, molto sportivi: Enrico Crippa, Davide Palluda e Michelangelo Mammoliti.

Il Sindaco Alberto Gatto, runner esperto, ha ricevuto il pettorale e sarà al via insieme alle centinaia di partecipanti lungo i viali, le vie e le piazze della città imbandierata a festa, seguiti come sempre da tanti spettatori e curiosi.

Molto attesa come sempre la disfida dei Borghi Albesi, per l'albo d'oro e per le 100 bottiglie di vino, che saranno premiati della neo Bela Trifolera 2026, Daliana Petre del Borgo Patin e Tesor.