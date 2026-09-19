Spettacoli, sapori del territorio e tanta bicicletta: è iniziato il weekend de L'Étape Mondovì by Tour de France [FOTO]

Ha preso il via, venerdì sera, il ricco programma di eventi legato a L’Étape Mondovì by Tour de France, che vivrà la sua giornata clou domenica 20 settembre con l'attesissima granfondo.

Per tutto il weekend, tuttavia, ci sarà da divertirsi, tra spettacoli, sapori del territorio e tanta bicicletta.

Il concerto gratuito dei Beat Circus, offerto da EPT e dal Comune di Mondovì, ha aperto i battenti a suon di musica, preludio di una tre giorni da non perdere.

La giornata di sabato sarà dedicata ai più piccoli: dalle 9.30 alle 12.30 sarà infatti protagonista l’Étape Kid, l’appuntamento pensato per avvicinare bambini e ragazzi al mondo della bicicletta e allo spirito della manifestazione.

Non solo. Sempre a proposito di bici Didi The Devil, il celebre “diavolo” del Tour de France, incontrerà il pubblico. Alle 16 sarà il momento della Team Presentation, con la premiazione dei team partecipanti più numerosi. Alle 19.30 cena con le specialità locali, mentre alle 21.30 spazio a una nuova serata di musica e spettacolo con “La vita a 30 anni, la notte giovane per vecchi dentro”, appuntamento del Movì Festival a ingresso gratuito, offerto da EPT e dal Comune di Mondovì.

Alle 9.30 di domenica partirà la Granfondo, mentre alle 10.30 sarà la volta della Pedalata Alpi del Mare, pensata per chi vuole vivere il territorio con un approccio meno competitivo. A partire dalle 12.30 e fino alle 16 spazio al Pasta Party, aperto ai partecipanti e agli accompagnatori: un altro momento nel quale sport ed enogastronomia si incontreranno, con la possibilità di ritrovarsi insieme dopo la fatica sui pedali. Il weekend si chiuderà poi con un appuntamento decisamente più esclusivo: alle 19.30, la cena di gala alla Stagionatura Marchisio, accompagnata dai vini di Cordero di Montezemolo, sponsor del vino dell’evento.