Fossano apre “Tennis in Città”, con il trofeo ufficiale Atp da ammirare al Castello degli Acaja [FOTO e VIDEO]

È da ieri ufficialmente sotto stretta sorveglianza, 24 ore su 24, nel Castello degli Acaja di Fossano e precisamente nel suggestivo salone delle Grottesche, il Trofeo Atp 2026 delle prossime Nitto Atp Finals di Torino di tennis (che si terranno dal 15 al 22 novembre all’Inalpi Arena di Torino).

L’evento organizzato in esclusiva per la provincia di Cuneo, grazie in primis alla Federazione Italiana Tennis e Padel e alla Regione Piemonte, per conto dell’assessore Paolo Bongioanni (dopo un’operazione strategica orchestrata oltre un anno fa) e nell’ambito delle tre giornate volute dal Comune di “Tennis in Città” – che si concluderanno domani, domenica 20 settembre, è stato aperto con la sua inaugurazione ed è stato impreziosito dalla presenza di molte autorità, addetti ai lavori e giornalisti.

Tutti gli appassionati di questo sport potranno quindi ammirare con ingresso libero l’ambita coppa internazionale di cui è detentore il nostro numero 1 italiano Yannik Sinner.

Alla cerimonia sono intervenuti, oltre al moderatore Emanuele Barra e all’assessore regionale allo Sport Paolo Bongioanni, il sindaco fossanese Dario Tallone, l’assessore delegato allo Sport Danilo Toti, il consigliere federale FITP Pierangelo Frigerio, il senatore Giorgio Maria Bergesio, tutta la Giunta Comunale di Fossano, la presidente della Strafossan Mirella Brizio e quello della Fondazione CRF Giancarlo Fruttero, il vice presidente di Atl Mariano Occelli, nonché il luogotenente Pietro Canu, il capitano dei Carabinieri di Fossano Alessia Penge e un nutrito numero di presenti.

Durante la prima giornata di dimostrazioni con i tecnici federali Fitp, 250 studenti delle varie scolaresche di Fossano hanno potuto provare l’esperienza del grande tennis, sui due campi allestiti di fronte al Castello, oltre a gareggiare nei due tavoli del tennis tavolo. Altrettanti a turno, potranno continuare a farlo, negli ultimi due giorni.

Le dichiarazioni a margine dell'evento (GUARDA IL VIDEO)

Il tennis Nitto Atp, fenomeno sportivo e turistico che sta scalando vertiginosamente le gerarchie di preferenze da parte di milioni di tifosi italiani, superando addirittura la Formula 1 e avvicinandosi sempre più al primo sport nazionale del calcio, si fregia dell’opportunità di dare anche maggior lustro a Fossano, fiera di accogliere la prestigiosa organizzazione.

“Il Piemonte – come ha riconosciuto l’assessore Bongioanni – è la prima Regione in Italia a detenere un record in tal senso con un’ampia vetrina di sport internazionali, basti pensare che solo in quest’annata ne sono stati inseriti 26 e per la prima volta si terranno, tra gli altri, gli assoluti di boxe”.

E non solo. Il consigliere federale FITP (Federazione Italiana Tennis Padel) Giancarlo Frigerio ha sottolineato come il tennis si possa estendere in futuro in uno sport che includa tutte le varie racchette. Ora spazio alla festa e ai tanti motivi di interesse, con la tappa di avvicinamento di Torino, che sarà ancora seguita dalle successive di Asti e al Palazzo della Regione.