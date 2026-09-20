EVENTI / BRA’S, Sagra dell’Uva, Mirabilia e Mangiarte: domenica di appuntamenti in Granda

Siamo nel pieno del week end di BRA’S, festival che celebra salsiccia, riso, pane e i sapori del territorio, evento che richiama nella Città della Zizzola un pubblico senz’altro numeroso.

Importanti manifestazioni si terranno anche a Carrù, con la Sagra dell’Uva e Mirabilia, a Cervasca con Mangiarte e a Fossano e Cuneo, con appuntamenti sportivi, culturali e musicali.

Continuano numerose le sagre di paese e le possibilità offerte dall’iniziativa “Castelli Aperti” (vedi elenco) per visitare luoghi storici, palazzi e giardini.

In alcune città della Granda sarà possibile partecipare a “Sport in Piazza”.

A completare le offerte della domenica ci saranno spettacoli teatrali, raduni motoristici, convegni, laboratori, concerti e camminate nella natura.

Si consiglia sempre di controllare anticipatamente le previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia li trovate su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it .

Domenica 20 settembre torna in provincia di Cuneo l'appuntamento con “Castelli Aperti”, l'iniziativa che permette a visitatori e appassionati di scoprire alcune tra le più affascinanti dimore storiche del territorio piemontese. Ecco l’elenco con le indicazioni e i riferimenti utili.



Alba – Museo Diocesano di Alba: aperto dalle 14.30 alle 18.30.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-della-cattedrale-mudi-alba.html

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: aperto dalle 10.30 alle 19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-falletti-di-barolo-wimu-wine-museum.html

Bra – La Zizzola: dalle 10 alle 18. Ingresso gratuito.

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Bra – Museo del Giocattolo: ingresso esclusivamente con visita guidata negli orari: 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 – 16.30. Non necessaria la prenotazione.

Busca - Castello del Roccolo: visite guidate dalle 14.30 alle 19. Info: www.castellodelroccolo.it

Cherasco – Palazzo Salmatoris: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.

Corneliano d'Alba – Torre di Corneliano: apertura solo su prenotazione alla Fondazione con almeno due giorni di anticipo ai numeri 338 96 54 524 e 340 80 26 232. Annullamento in caso di maltempo.

Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: dalle 15 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.30).

Fossano – Castello dei Principi D'Acaja: aperto con partenza tour alle ore 11, 15 e 16.30. Biglietteria presso l'Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 - 017260160; iatfossano@visitcuneese.it .

Govone – Castello Reale: aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso ore 17.30). Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-reale-di-govone.html

Lagnasco – Castelli Tapparelli D'Azeglio di Lagnasco: visite guidate nei seguenti orari 10, 11.30, 15, 16.30.

Magliano Alfieri – Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio - Castello degli Alfieri di Magliano: aperto con orario 10.30-18.30 (ultimo ingresso 17.30).

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-degli-alfieri-di-magliano.html

Manta – Castello della Manta: aperto con orario 10-18. Iscritti FAI gratuito.

Mombasiglio- Museo del Gen. Bonaparte nel Castello di Mombasiglio: dalle ore 10 alle ore 18.

Monteu Roero – Castello di Monteu Roero: "Tra Arte e Cultura" visite guidate dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-monteu-roero.html

Ore 16 "Ci vuole un seme" Laboratorio per bimbi 6-10 anni con Duipuvrun.

https://castelliaperti.it/it/eventi/tutti-i-colori-della-cultura-kids/ci-vuole-un-seme.htmlPrenotazioni :

Priero - Borgo e Torre Medievale di Priero: visite guidate previa prenotazione dalle ore 10 alle ore 18. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/cuneo/borgo-e-torre-maestra-di-priero.html

Roddi - Castello di Roddi: visite guidate ogni ora ogni ora: 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-roddi.html

Saluzzo - Casa Cavassa: orario 10-13 e 14-19.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-civico-casa-cavassa-di-saluzzo.html

Saluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico: visite accompagnate dalle 14 alle 19.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/casa-pellico-casa-museo-di-saluzzo.html

Saluzzo – La Castiglia: orario 10-13 e 14-19.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/la-castiglia-di-saluzzo.html

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: orario 10-13 e 14-19.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/torri/torre-civica-di-saluzzo.html

Saluzzo - Villa Belvedere Radicati: orario 10-13 e 14-19.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/ville/villa-belvedere-di-saluzzo.html

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: orario 10-13 e 15-18.30.

Savigliano – Palazzo Muratori Cravetta: visite guidate con prenotazione obbligatoria con orari 9.30 e 14.

Prenotazione obbligatoria: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it

Savigliano – Torre Civica: visite ore 10.30 e 15. Prenotazione consigliata: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it Punto di accoglienza: ufficio turistico, piazza Santarosa.

Serralunga d'Alba – Castello di Serralunga d'Alba: aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12; 12.45; 14.30; 15.15; 16; 16.45; 17.30.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-serralunga-dalba.html

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CUNEO: CUNEO CITTÀ DI PACE

Domenica 20 settembre, alle ore 21, presso la Sala San Giovanni in via Roma 4, si terrà una tavola rotonda dal titolo “Cuneo, città di Pace – Dialogo tra le religioni” con la presenza del vescovo di Pinerolo mons. Derio Olivero e membri delle religioni presenti sul territorio. Interventi musicali di Giorgio Signorile.

CUNEO - BOMBONINA: FESTA PATRONALE

Domenica 20 settembre, dalle 16 “Raduno Zoccoli Duri Bombonina” con le mitiche 2 CV Citroen. Per ogni mezzo un aperitivo gratuito a partire dalle 17 con “AperiBombo”. Info: @comitato_bombonina 348 51 19 271 – 340 64 44 946 - 345 70 14 632.

CUNEO - SPINETTA: SPINETTA BEER TRAIL

Domenica 20 settembre ritrovo alle ore 16 per lo “Spinetta Beer Trail”, un percorso di 4 beer-stop tra birra, vino e bevande analcoliche (per tutti i minorenni). A seguire, cena con pasta, salsiccia, patatine e dolce. Post serata con DJ Carus

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ALBA: ALBA SOTTERRANEA

Domenica 20 settembre, in piazza Risorgimento, di fronte al municipio o all’ufficio turistico, iscrizioni e partenza per visita ai sotterranei della città. Info: ambientecultura.it

ALBA: SPORT IN PIAZZA

Domenica 20 settembre, in piazza Sarti dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, si terrà l’evento "Sport in piazza". In apposite aree attrezzate, allestite dalle Associazioni cittadine, sarà possibile giocare, divertirsi e cimentarsi gratuitamente in numerose discipline agonistiche e amatoriali tra cui: scherma, arti marziali, danza, pattinaggio, pallavolo, atletica leggera, basket, ginnastica ritmica, badminton, tennis, tennistavolo, ciclismo, cheerleading, arrampicata e altro.

Alle 17.30 i ragazzi e le ragazze che proveranno almeno 8 discipline sportive nel corso della giornata potranno concorrere all'estrazione di una bicicletta e di altri premi in palio. Info: 0173/ 292226 - https://visitalba.eu/evento/sport-in-piazza-alba-in-bici/

ALBA: ALBA IN BICI

Domenica 20 settembre, alle ore 15, partenza della tradizionale pedalata amatoriale per le vie della città con percorso cittadino facile e alla portata di tutti. Attività gratuita. Info: www.comune.alba.cn.it - https://visitalba.eu/evento/sport-in-piazza-alba-in-bici/

ALBA: FESTA DEL VINO

Domenica 20 settembre, dalle 11 alle 19, la città ospiterà la 27a edizione della festa del Vino di Go Wine, con degustazioni nelle vie del centro e la celebrazione delle produzioni di Langhe Roero e Monferrato. Info: www.gowinet.it

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BAROLO: TASTYLAB

Domenica 20 settembre dalle ore 11, presso il Tempio dell’Enoturista, nel Castello Comunale Falletti di Barolo in piazza Falletti 1, è in programma l’evento dal titolo “Essenza – Il territorio, in ogni assaggio”, ultimo appuntamento con i TastyLab, i laboratori dedicati ai prodotti della filiera corta delle Langhe con una narrazione guidata e un percorso sensoriale attento alle loro origini, alle stagioni e alle lavorazioni. Info: www.enotecadelbarolo.it

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BENE VAGIENNA: TEATRO A PEDALI

Domenica 20 settembre, alle ore 21, presso il Castello di Bene Vagienna, andrà in scena lo spettacolo “Minore. San Francesco tra rima e colore” dell’autore e regista Jacobo Trebbi. L’energia dell’evento sarà fornita dal format di pedalata Teatro a Pedali. Info: https://www.teatroapedali.it/

BENE VAGIENNA: MOSTRE

Nel week end saranno visitabili le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di San Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera. Consultare il sito https://www.amicidibene.it/

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BRA: FESTIVAL BRA’S

Nel week end continuano i numerosi appuntamenti di BRA’S, il Festival della salsiccia, del riso, del pane e dei sapori di Bra. Giunta alla 5a edizione, la kermesse trasformerà la città in un viaggio nel gusto, con un programma di esperienze pensate per entrare in contatto con la storia, le tradizioni, i sapori e il paesaggio del territorio. Show cooking d'autore, vibrations talk, musica, ospiti d’eccezione, visite nelle cantine, nelle macellerie e nei luoghi storici, laboratori, Dj Set e molto altro. Info: www.brasfestival.com/programma/

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CANOSIO: ALLA CONQUISTA DELL'ALTOPIANO

Domenica 20 settembre, con partenza alle 9.30, si terrà "Alla conquista dell'altopiano", secondo appuntamento della rassegna "Trekking con l'alpaca". Rientro previsto per le 17. L'escursione avrà come destinazione l'altopiano della Gardetta. Info: 349 68 00 643.

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CARAGLIO: OCCIT'AMO FESTIVAL

Domenica 20 settembre, ultimo appuntamento per concludere l'"Occit'amo Festival" presso il Filatoio, con due giorni di formazione e musica. Ingresso gratuito. Info: www.occitamo.it

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CARRÙ: MIRABILIA ON THE ROAD

Nel week end si concluderà il viaggio On the Road di Mirabilia 2026, dove il Festival giunge per la prima volta, in collaborazione con la Pro Loco e Confcommercio Carrù: l’acrobatica aerea di Cometa Circus, la Battaglia dei Cuscini di Dispari Teatro e il palo cinese di Mistral per portare "mirabiliosa" energia in una nuova splendida città. Info: www.festivalmirabilia.it

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CASTELLINALDO D’ALBA: VISITE A SAN SERVASIO

Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, sarà possibile, accompagnati dai volontari, visitare la chiesetta di San Servasio. Info: www.ecomuseodellerocche.it

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CERVASCA: MANGIARTE

Domenica 20 settembre torna "MangiArte", l'evento enogastronomico che unisce la bellezza dei paesaggi di Cervasca alla valorizzazione della cucina locale. Sarà una camminata ad anello di 10 chilometri immersa nei boschi, pensata per famiglie, appassionati di camminate e amanti della buona tavola, con arrivo finale nell'antico borgo di San Michele. L'iniziativa ha un importante valore sociale: l'intero ricavato della giornata sarà devoluto in beneficenza al Centro Diurno Cascina Pellegrino di Cervasca. La partenza è prevista per le ore 9 dall'Anfiteatro, dove verrà consegnato il kit a tutti i partecipanti. Info: 328 08 28 030.

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CEVA: MOSTRA DEL FUNGO

Domenica 20 settembre si terrà la 65° edizione della “Mostra del Fungo”, grande mostra micologica, con cucina, street food, musica e spettacoli dal vivo, mercato e botteghe, attività outdoor e iniziative culturali. Info: https://mostradelfungo.it/

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CHIUSA DI PESIO: IMPRESSIONI DI LUCI E OMBRE... AL MUSEO

Nel week end sarà ancora visitabile la mostra "Impressioni di Luci e Ombre… al Museo", un originale percorso espositivo realizzato dalle alunne e dagli alunni delle classi 2ª A e 2ª B della Scuola Secondaria di I Grado di Chiusa di Pesio. Info: 0171/734990.

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CRISSOLO. RADUNO VILLAGGI MONTANI

Domenica 20 settembre avrà luogo in alta valle Po il 2° Raduno nazionale dei Villaggi Montani certificati CAI. Info: https://crissolooutdoor.it/evento/76/2-raduno-nazionale-villaggi-montani-CAI

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DOGLIANI: IL TESTAMENTO DELL’ORTOLANO

Domenica 20 settembre, alle ore 17, presso Borgata Casale, andrà in scena il monologo “Il testamento dell’ortolano”, con Massimo Barbero e regia di Patrizia Camatel. Ingresso gratuito. Info: 0173/70210 – 334 56 29 569.

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DRONERO: SOTTO IL SEGNO DI DIANA

Domenica 20 settembre sarà visitabile presso il museo Mallè la mostra di quattro artiste legate profondamente al territorio valmairese: Silvana Cesano, Francesca Corbelletto, Silvia Giorsetti e Simona Ghigo, intitolata “Sotto il Segno di Diana”. Info: https://mamoeducationalfoundation.org/

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FOSSANO: TENNIS IN CITTÀ

Nel week end, dalle ore 9 alle ore 18, in piazza Castello, avrà luogo "Tennis in Città", iniziativa collaterale legata alle Nitto Atp Finals di Torino. Piazza Castello si trasformerà in un grande campo a cielo aperto, offrendo a cittadini, appassionati e famiglie la possibilità di provare i colpi dei campioni. Si potrà accedere alla Sala delle Grottesche del Castello, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18, per ammirare il Trofeo ufficiale delle Nitto Atp Finals. Info: www.fitp.it/Federazione/News/Attivita-federali/tennis-citta-2026-fossano-presentazione

FOSSANO: MERCATINO

Domenica 20 settembre, per tutta la giornata, si terrà il Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo in via Roma. In caso di maltempo, le bancarelle saranno allestite sotto i portici. Info: 392 73 09 465.

FOSSANO: CAMMINA E PEDALA PER LA PACE

Domenica 20 settembre si terrà "Cammina e pedala per la pace", una pedalata alla scoperta dei luoghi della memoria della Resistenza fossanese. Ritrovo alle ore 8.45 in piazza Romanisio, percorso di circa 15 km accessibile a tutti, a seguire aperitivo e convivialità. Prenotazione obbligatoria. Info: https://arcifossano.wordpress.com/

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MAGLIANO ALFIERI: FESTA DI SAN MAURIZIO

Domenica 20 settembre, alle ore 9, S. Messa nella parrocchiale SS. Antonio e Maurizio e alle 12.30 “Pranzo di San Maurizio”. Info: 334 71 13 123 – 335 63 03 437 - www.facebook.com/profile.php?id=100088126752285

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MANTA: F.E.R.T.

Domenica 20 settembre, alle ore 17.30, nell'ambito della rassegna "Spettacoli di Corte 2026", presso il Castello della Manta, andrà in scena lo spettacolo "F.E.R.T." Grazie all’ensemble vocale e strumentale de “Gli Invaghiti” sarà possibile rivivere le storiche atmosfere di Casa Savoia. Info: https://savoiaexperience.com/it

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MONCHIERO: APERTURA MUSEI PELUZZI BONICHI

Nel week end sarà possibile visitare, in orario 9.30 - 12 / 16 - 19.30, i Musei Peluzzi Bonichi, nuovo polo museale diffuso che comprende l'Oratorio dei Disciplinanti, adibito a mostre temporanee, la casa d'artista di Claudio Bonichi (Casa con gli Archi) dove è possibile visitare l’atelier e il Santuario di Nostra Madonna del Rosario. Info: https://www.museipeluzzibonichi.it/

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MONDOVÌ: L'ÉTAPE MONDOVÌ

Domenica 20 settembre la Granfondo ufficiale del Tour de France farà tappa a Mondovì. Il tracciato toccherà i punti più iconici dell’Alta Langa e delle valli del Monregalese. I comuni interessati saranno: Mondovì, Briaglia, Bastia, Cigliè, Clavesana, Murazzano, Torresina, Igliano, Castellino Tanaro, Niella Tanaro, Vicoforte, Montaldo di Mondovì, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana e Monastero di Vasco. Info: https://letapeitaly.it/homepage-etape-mondovi/

MONDOVÌ: 30 ANNI

Domenica 20 settembre, si festeggeranno presso il Monastero di San Biagio di Mondovì i 30 anni di Casa do Menor Italia ETS. Info: 0174/698439.

MONDOVÌ: NOCTURNALIA

Domenica 20 settembre, alle 17.30, al Museo della Ceramica, si terrà uno storytelling e laboratorio dal titolo “Nocturnalia – Victoria e le altre, un viaggio fra fiori e impollinatori”. Info: 376 19 29 102 - segreteria@museoceramicamondovi.it

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MONTEU ROERO: SERAFINO

Nel week end si svolgerà nel piccolo borgo roerino l’evento “Serafino. L’ultimo carbonaio del Roero” nell’ambito delle giornate europee del patrimonio culturale. Possibili le visite guidate al castello, alle mostre, alle presentazioni di libri e ai vari laboratori. Info: www.belmonteu.it

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ORMEA: ESCURSIONE CON I CANI

Domenica 20 settembre verrà organizzata un’escursione con i cani, dedicata agli amanti delle passeggiate in compagnia dei propri amici a quattro zampe. Info: 348 45 26 914.

Domenica 20 settembre partenza alle ore 9, presso piazzale La Rama per un’escursione lungo il Sentiero delle Vallette. Il percorso presenta un dislivello di circa 350 metri e una lunghezza di circa 5 km. Info: 335 60 37 170.

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PEVERAGNO - PRADEBONI: SAN MAURIZIO

Domenica 20 settembre si celebrerà la festa patronale della frazione. S. Messa solenne alle ore 10.30.

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PONTECHIANALE: RITORNO DALL’ALPE

Domenica 20 settembre avrà luogo la tradizionale rassegna zootecnica di Pontechianale "Ritorno dall'Alpe", con l'esposizione degli animali d'alpeggio e il mercatino tipico per le vie del paese. Info: https://comune.pontechianale.cn.it/

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RACCONIGI: RACCONIGI NEL PIATTO

Domenica 20 settembre, alle ore 14.45, in occasione del "Settembre Racconigese", avrà luogo "Racconigi nel piatto", una speciale visita guidata che ha come filo conduttore il cibo e le tradizione della tavola nella città. Non mancheranno cenni storici, menù d'epoca e curiosità sui prodotti a Denominazione Comunale. Evento a pagamento. Info: www.cuneoalps.it/

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ROCCAFORTE MONDOVÌ: MOSTRA DI ZAGOR

Nel week end, presso le Terme di Lurisia, sarà ancora visitabile la mostra “La roccaforte di Zagor- Gallieno Ferri a Lurisia” dedicata al celebre personaggio dei fumetti.

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SALUZZO: NEGOZI IN STRADA E SPORT IN PIAZZA

Domenica 20 settembre, dalle ore 9, nuova edizione di "Negozi in strada" che anche quest'anno incontra "Sport in piazza" e assieme daranno vita ad una giornata speciale nelle vie del centro di Saluzzo. Info: https://fondazionebertoni.it/

SALUZZO: L’INVISIBILE NECESSARIO

Domenica 20 settembre, con orario 10-13 e 14-19, e nell'ambito della rassegna "OMG - grandArte 2025-2026 - I confini del Sacro", sarà ancora visitabile presso la Castiglia di Saluzzo, la mostra "L'invisibile necessario" a cura di Alessia Clema con testo cristico di Alessandro Botta, che riunisce le opere e le sensibilità artistiche di diversi esponenti. Ingresso libero. Info: https://grandarte.it/

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SANTO STEFANO BELBO: SELVATICHE

Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 18.30 nel Parco delle Querce avrà luogo “Selvatiche: secondo natura” giornata di attesa dell’autunno con esperienze, incontri e riscoperta del valore del tempo. Info: https://selvatichefestival.it/

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SAVIGLIANO: ESPOSIZIONE FELINA

Domenica 20 settembre, presso l’Ala di piazza del Popolo, si terrà un’esposizione felina con i gatti più belli di ogni razza. Info: www.afef.eu/esposizioni-feline/

SAVIGLIANO: IL SILENZIO DELLO SGUARDO

Domenica 20 settembre, presso il Museo Civico Gipsoteca di Savigliano, sarà ancora visitabile la mostra fotografica "Il silenzio dello sguardo" di Mario Daniele. Orario: dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30. Ingresso libero. Info: https://museocivicosavigliano.it/

SAVIGLIANO: SFUMATURE D'AUTUNNO

Domenica 20 settembre il Muses di Savigliano organizza "Sfumature d'autunno", una speciale giornata dedicata alla magia, ai miti e ai profumi della stagione. Info: www.accademiaessenze.it

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SOMMARIVA PERNO: FESTA DI SANTA CROCE E TEATRO

Nel week end avrà luogo nel comune roerino la Festa patronale di Santa Croce. Domenica 20 settembre, alle ore 21, sotto il Palatenda di piazza Europa, la Compagnia Il Nostro Teatro di Sinio presenterà “Luna Park”, l’ultima brillante commedia di Oscar Barile. Info 339 81 78 347 - www.prolocosommarivaperno.it

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VENASCA: FESTA DI SANTA LUCIA

Nel week end si celebrerà la festa di Santa Lucia, con numerose celebrazioni religiose, musica, spettacoli, sport, mercati, momenti conviviali e Luna Park nel paese. Info: 0175/ 567353.

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VERNANTE: FESTA DI SAN MAGNO

Domenica 20 settembre si svolgerà la tradizionale festa di San Magno. Alle ore 17 S. Messa presso la "scuola di Renetta", una delle storiche borgate montane di Vernante, situata nel cuore della Val Grande. Dalle ore 19, polentata. Info: 0171/920550.

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VERZUOLO: LA CONTEA DEL MONDO MAGICO DI HARRY

Domenica 20 settembre il Parco del Castello di Verzuolo tornerà a trasformarsi in un grande mondo fantastico in occasione della III edizione de “La Contea del Mondo Magico di Harry e Gandalf”, organizzato dalla Pro Loco Villa di Verzuolo, con il patrocinio del Comune di Verzuolo. Gli ingressi saranno organizzati, sia sabato sia domenica, in gruppi di massimo 25 partecipanti ogni mezz'ora dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17.30. Info: www.villadiverzuolo.it/

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VIGNOLO: FESTA DI SAN COSTANZO

Domenica 20 settembre, dalle 17.30, in piazza Grande, “Gara di torte”. Info: 320 44 47 739.

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VILLAR SAN COSTANZO: FESTA PATRONALE

Domenica 20 settembre, alle ore 10, S. Messa e al termine Alzabandiera con il Gruppo Alpini del Villar. Alle ore 16, S. Messa solenne in onore dei Martiri Tebei, con figuranti in costumi d’epoca e la partecipazione della banda musicale “Conte Corrado” di Villafalletto. In serata torneo di Burraco e serata danzante con Aurelio e Stefania. Info: 329 74 73 235 – 340 92 56 137 – 339 24 69 128