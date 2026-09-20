Negozi in strada e Sport in piazza, oggi a Saluzzo

Oggi, domenica 20 settembre si rinnova nel cuore della città l'immancabile appuntamento con “Negozi in Strada”, l’iniziativa che valorizza il commercio di prossimità e la vivacità del centro cittadino.

Un'edizione speciale che raggiunge il traguardo delle 50 edizioni: per l'occasione, le vie si vestiranno a festa con palloncini e bandierine per celebrare e ringraziare la comunità per questo lungo percorso condiviso.

Insieme a “Sport in Piazza”, si preannuncia una giornata all’insegna di shopping, sport, salute e intrattenimento, impreziosita dalla presenza della grandissima nuotatrice e atleta plurimedagliata Anita Gastaldi.

Dopo il successo dello scorso anno, la manifestazione registra un nuovo primato di iscrizioni superando quota 100 attività commerciali coinvolte.

“L’aumento continuo delle iscrizioni – sottolinea Massimo Rea, Presidente del Centro Commerciale Naturale di Saluzzo – evidenzia la profonda fiducia che i negozianti ripongono in questa iniziativa. Registriamo anche un interesse dei media in costante espansione, la prova evidente che l'evento si è trasformato in un caposaldo irrinunciabile per tutto il territorio.”

Accanto all'offerta commerciale, farà il suo ritorno “Sport in Piazza”, un’intera area incentrata sulla valorizzazione delle società sportive locali attraverso la partecipazione diretta di associazioni e atleti, che quest’anno hanno superato i numeri delle precedenti edizioni.

“Considerato lo straordinario successo dello scorso anno – dichiara Enrico Falda, Assessore allo sport della Città di Saluzzo – sono davvero felice di riproporre ‘Sport in Piazza’ insieme a ‘Negozi in Strada’. Desidero rivolgere un sincero grazie a Confcommercio, CCN e alla Fondazione Bertoni per la straordinaria gestione e cura dell'evento.”

“Fondazione Amleto Bertoni, Confcommercio Saluzzo e Centro Commerciale Naturale – fa notare Carlo Allemano, presidente della Fondazione Amleto Bertoni – hanno deciso di rinnovare la loro collaborazione dopo gli ottimi riscontri del 2025, offrendo nuovamente un evento in grado di unire attività motoria e shopping: la combinazione perfetta per far conoscere a visitatori dalle diverse esigenze le tante qualità del comprensorio saluzzese.”

“Nonostante la congiuntura economica complessa – sottolinea il Presidente di Confcommercio Saluzzo Danilo Rinaudo – la nostra città dimostra una straordinaria reattività. L'adesione record a 'Negozi in Strada' ne evidenzia la solidità commerciale, resa ancor più significativa dal traguardo della cinquantesima edizione, simbolo di una tradizione viva che continua a rinnovarsi. La collaborazione di Confcommercio Saluzzo con l'Amministrazione Comunale, la Fondazione Amleto Bertoni e il Centro Commerciale Naturale si conferma la nostra forza: collaborare moltiplica i risultati a beneficio di tutto il territorio.”

La giornata sarà completata da un ricco palinsesto di intrattenimento per tutta la famiglia con musica, installazioni con gonfiabili e spettacoli per le vie della città.

I bambini potranno ritrovarsi in via Silvio Pellico, con i loro banchetti e manufatti da vendere. E’ sempre un appuntamento gioioso all’interno della manifestazione.

Alle 16 in piazza Cavour, la Confcommercio, ringrazierà pubblicamente le attività commerciali fedeli alla manifestazione: 15 negozi presenti da anni all’appuntamento.

1 And Emme Marella

2. Barberis Calzature

3. Benetton Uomo Donna

4. Calzedonia

5. Calzoleria dei Portici

6. Centro Ottico Borghino

7. Corso Italia 102

8. Euforia

9. Angels

10. Moda Calze

11. Pelletteria Sola

12. Polla

13. Tolin

14. Turistock

15. Vicentini Sport

La manifestazione mantiene lo spazio dedicato alla cultura con la programmazione pomeridiana promossa dal Mondadori Bookstore di Via Torino 22, pronto ad accogliere un ricco ciclo di incontri con gli autori. Il calendario delle presentazioni si aprirà alle 14:30 con il volume Casa d'acqua, casa di pietra di Sara Due Torri, per poi proseguire alle 16:00 con l'opera Don Giovanni di Diego Ponzo. Il percorso si concluderà infine alle 17:30 con l'approfondimento curato da Paolo Riberi e Donatella Signetti, incentrato sul tema Il mito di Lilith e Perché abbiamo bisogno di una dea.