Torna Quartier-In-Arte: un nuovo capitolo in piazza Pertinace ad Alba

Per la prima volta “Quartier-In-Arte. Il mio pezzetto di città” approda nel centro storico di Alba. Sabato 26 settembre, dalle 16.30, piazza Elvio Pertinace ospiterà la prossima tappa del progetto che, da quattro anni, porta nei quartieri albesi teatro, arte e laboratori per le famiglie, grazie al coinvolgimento delle associazioni e delle realtà culturali del quartiere ospitante.

A fare da filo conduttore lungo il pomeriggio saranno questa volta la lettura, la letteratura e l’ascolto. L’iniziativa nasce da un’idea dell’Associazione culturale Nuove Rotte, del Collettivo teatrale Scirò e di Daniela Febino. Il metodo rimane quello sperimentato nelle precedenti tappe: arrivare in un quartiere e costruire il programma insieme a chi già lo vive e lo anima. Per il prossimo appuntamento gli organizzatori si sono avvalsi della collaborazione del Comitato di quartiere Centro Storico e dell’Associazione San Giovanni, coinvolgendo poi diverse realtà culturali cittadine. Il progetto è sostenuto dal Comune di Alba, con il contributo di Fondazione CRC e il sostegno di Banca d’Alba.

Narrazioni di piazza

Un’unica piazza, diverse postazioni da visitare. Il Collettivo Scirò presenta, nell’occasione, “Piccole narrazioni di piazza – Esopo e altri racconti”: una lettura teatralizzata a metà strada tra la narrativa e la vera e propria recitazione. Per bambini da 0 a 6 anni sono in programma le letture ad alta voce di Nati per Leggere, a cura della Biblioteca civica “G. Ferrero” di Alba, mentre il Centro Studi Beppe Fenoglio accompagnerà le famiglie in un “Reading for Kids” ispirato all’universo narrativo fenogliano.

Parole, profumi e pennelli

Non può mancare il contributo della Libreria Milton: Niky Boggione guiderà un laboratorio di parole e filosofia. Con Seta entrerà invece in gioco l’olfatto attraverso “Profumo Infavola”, esperienza per intrecciare sensi e fantasia. I protagonisti di questi e altri racconti prenderanno infine forma e colore con Gioele Gnudi, nel laboratorio di illustrazione “Macchie, pennelli e storie”. A completare l’offerta sotto il profilo dell’intrattenimento ci sarà anche la performance acrobatica di cerchio aereo di Cinzia Liola.

“Più che una successione di appuntamenti, l’idea è quella di costruire una piazza da vivere liberamente, nella quale le famiglie possano muoversi tra le diverse proposte, fermarsi, partecipare e stare insieme”, è il commento delle organizzatrici.

Il primo libro di piazza

Le diverse esperienze del pomeriggio non resteranno affatto separate. Lettura, scrittura creativa, disegno e manualità contribuiranno alla realizzazione del primo “libro di piazza”: un piccolo volume costruito durante la giornata che ogni bambino potrà portare a casa con sé, trasformando quanto ascoltato e immaginato in un ricordo concreto dell’esperienza.

Per concludere, l’atmosfera di condivisione e socializzazione prosegue anche nel momento della merenda, a cura del Ristoro I Malpensanti. L’appuntamento con “Quartier-In-Arte 4. Il mio pezzetto di città” è per sabato 26 settembre, dalle 16.30, in piazza Elvio Pertinace ad Alba. La partecipazione è libera e gratuita.