Variazione medici medicina generale Castelletto Stura e Tarantasca

Dal 4 ottobre cessa la propria attività a Castelletto Stura la Dr.ssa Ilaria GROSSO. Gli assistiti in carico al sanitario saranno assegnati d'ufficio alla Dr.ssa Elena FIOR che avrà un incarico a tempo determinato e pertanto non sarà necessario recarsi presso gli sportelli ad effettuare la scelta.

La Dr.ssa FIOR presterà la propria attività su appuntamento (0171/791112) a Castelletto Stura (CN) – Via Vittorio Veneto n° 10 nei seguenti orari: Lun 15-19; mar 15-19; mer 8.30-12; gio 15-19 e ven 8,30-12.

Si comunica inoltre che a decorrere dal 01 ottobre si inserisce quale Medico Titolare di Medicina Generale a Tarantasca la Dr.ssa Silvia PALAGI che presterà la propria attività su appuntamento (Tel 375/7842715) in Via Vittorio Veneto n° 08 nei seguenti orari: lun 11,30-12,30; mar 16,30-17,30; mer 11-12; gio 17-18 e ven 11-12.

La scelta del nuovo medico da parte degli assistiti può essere effettuata online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico e con l'applicazione "Il mio medico", presente sul portale "Salute Piemonte" accessibile con SPID, CIE o TS-CNS, ovvero presso gli Sportelli dell'ASL CN1 muniti di tessera sanitaria o team plastificata (tessera europea assicurazione malattia) e di un documento di riconoscimento.

Nel caso in cui il cambio medico sia riferito a persona diversa dal richiedente occorre presentarsi muniti di delega (il modulo è reperibile presso gli sportelli o sul sito dell'ASLCN1) con i documenti di riconoscimento sia del delegato che del delegante.

A tale proposito si ricorda che gli orari degli sportelli multifunzionali sono reperibili al sito: