Bra, al Politeama arriva Nicolò Govoni: il fondatore di Still I Rise racconta le sue scuole per i bambini profughi

Sarà Nicolò Govoni, scrittore, attivista per i diritti umani e Presidente e CEO di Still I Rise, il protagonista dell’incontro in programma domenica 11 ottobre alle ore 17.30 al Teatro Politeama Boglione di Bra, in piazza Carlo Alberto 23.

L’appuntamento aperto al pubblico sarà un’occasione per scoprire la storia di Govoni e quella di Still I Rise, organizzazione non profit fondata nel 2018 con l’obiettivo di offrire istruzione di eccellenza a bambini profughi e vulnerabili. Attraverso le Scuole di Emergenza e le Scuole Internazionali, l’organizzazione opera oggi in diversi Paesi tra Africa, Asia e America Latina e offre gratuitamente il percorso dell’International Baccalaureate ai bambini e ragazzi accolti nelle proprie scuole. Sono inoltre previste nuove aperture in India e in Italia.

Classe 1993, Govoni ha iniziato il proprio percorso a vent’anni, quando è partito per un’esperienza di volontariato in un orfanotrofio in India, dove ha vissuto per quattro anni conseguendo una laurea in Giornalismo. Nel 2018, dopo l’esperienza in un campo profughi sull’isola greca di Samos, ha fondato Still I Rise. Oggi vive in Kenya e coordina le attività dell’organizzazione a livello internazionale.

Riconoscimenti e momenti significativi

Nel corso degli anni, l’impegno di Nicolò Govoni ha ricevuto importanti riconoscimenti e ha portato a esperienze di particolare rilievo:

2020 – Nomination al Premio Nobel per la Pace

2020 – Premio CIDU per i Diritti Umani, conferito dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

2022 – Premio Madre Teresa di Calcutta per la Giustizia Sociale

2023 – Incontro con Papa Francesco durante la trasmissione A Sua Immagine

2024 – Premio Internazionale Joaquín Navarro-Valls per la Leadership e la Benevolenza

2025 – Ospite al Giubileo dei Giovani

2026 – Portabandiera alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina

Durante l’incontro di Bra si parlerà di istruzione, responsabilità individuale, diritti umani e della possibilità di trasformare un’idea in un progetto concreto capace di operare a livello internazionale.

L’appuntamento sarà condotto da Anna Silvano, formatrice e ricercatrice nell’ambito dello sviluppo del potenziale umano.

Ospite speciale della serata sarà Sara Renda, ballerina italiana, nominata étoile dell’Opéra National de Bordeaux nel dicembre 2015, a 24 anni.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Bra, che ha concesso il patrocinio, e con il sostegno di una rete di privati e imprenditori che hanno scelto di sostenere il progetto e l’attività di Still I Rise.

INFORMAZIONI

Nicolò Govoni – Incontro pubblico

Domenica 11 ottobre 2026, ore 17.30

Teatro Politeama Boglione

Piazza Carlo Alberto 23, Bra (CN).

Ingresso libero fino a esaurimento posti, con registrazione obbligatoria all’indirizzo: info@iosonoignis.it .

Al termine dell’incontro sarà possibile partecipare alla cena di beneficenza, aperta al pubblico, in programma alle ore 21.00 presso Villa Rambaudi, via delle Chiese, 6, 12040 Sanfrè CN.

Info e prenotazioni: info@iosonoignis.it .

L’intero ricavato destinato alla raccolta fondi sarà devoluto a sostegno dei progetti di Still I Rise.



