Savigliano, 800 anni dalla morte di san Francesco: il Museo civico riapre la chiesa del convento con canti gregoriani e laudi

Ricorrono quest'anno gli 800 anni dalla morte di S. Francesco d'Assisi: il Museo civico, ospitato in un antico convento francescano, dedica un evento alla storia di questo ordine religioso a Savigliano, in collaborazione con l'Associazione Corale MusicaNova diretta dal maestro Rinaldo Tallone.

Sabato 3 ottobre, a partire dalle ore 17, si apriranno le porte dell'antica chiesa di San Francesco che ospita la Gipsoteca Calandra e il pubblico potrà vivere un'esperienza unica.

Si potrà accedere all'interno dall'ingresso principale e leggere "per il verso giusto" l'imponente apparato pittorico della volta realizzato dall'artista racconigese Antonio Cuniberti nei primi decenni del Settecento, con l'accompagnamento di una narrazione curata dalla direzione del museo.

Non solo, grazie alla collaborazione con l'associazione Corale MusicaNova, nella chiesa risuonerà come un tempo il canto gregoriano, mentre nel chiostro saranno le laudi ad accompagnare la scoperta dei racconti per immagini che a partire dalla metà del Seicento accolgono chi entra nell'antico convento e ne percorre il quadriportico. «Storie di miracoli, esorcismi e viaggi in paesi lontani a predicare il vangelo e che spesso...non andarono a buon fine» anticipano dal museo civico.

A concludere l'evento, un canto nell'antico refettorio e una sorpresa tutta da scoprire. L'evento è ad ingresso libero, su prenotazione fino ad esaurimento posti.