Verduno, tornano le porte aperte al Punto Nascita: futuri genitori in visita a sale parto, reparto e Nido

Ritornano a grande richiesta le giornate aperte presso il reparto di Ostetricia dell'ASL CN2, dedicate alle gestanti e ai futuri papà che desiderano conoscere da vicino il Punto Nascita dell'Ospedale di Verduno e orientarsi nella scelta del percorso assistenziale più adatto alla propria famiglia.

L'iniziativa rappresenta un'importante occasione di accoglienza, informazione e accompagnamento, pensata per favorire un contatto diretto con gli spazi, i servizi e i professionisti che seguono le famiglie durante gravidanza, parto e puerperio.

Nel corso della giornata di presentazione, che si ripeterà a cadenza mensile sino a fine anno, sarà possibile conoscere l'équipe del Punto Nascita, visitare gli ambienti del Blocco Parto, del reparto di Ostetricia e del Nido, approfondire i servizi e le attività del Percorso Nascita ASL CN2, ricevere informazioni utili e orientamento dedicato, confrontarsi con i professionisti che accompagnano i genitori in uno dei momenti più significativi della vita.

Le date da segnare sul calendario sono: mercoledì 21 ottobre (ore 17.30 - 20.00), venerdì 20 novembre (ore 17.30 - 20.00) e martedì 15 dicembre (ore 17.30 - 20.00)

L'appuntamento è presso il Blocco Parto del V° piano dell'Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno. L'accesso è libero e senza prenotazione.

Le future mamme e i futuri papà potranno così vivere un'esperienza concreta e rassicurante, entrando in contatto con il team composto da ostetriche, ginecologi, pediatri, infermieri e operatori sanitari che quotidianamente lavorano per garantire sicurezza, professionalità e continuità assistenziale lungo tutto il percorso nascita.