Alba, Palio degli Asini: un evento per tutti, parole d'ordine accessibilità e inclusione

Una festa è davvero tale quando tutti possono prendervi parte. È con questo principio che il Palio degli Asini di Alba, in programma domenica 4 ottobre in piazza Senatore Osvaldo Cagnasso, rinnova anche per l'edizione 2026 una particolare attenzione all'accessibilità, prevedendo modalità dedicate per consentire alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori di assistere a uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del calendario del folclore albese.

La giornata del Palio prenderà il via alle 10.30 in piazza Risorgimento con l'assegnazione degli asini ai nove Borghi cittadini. Nel pomeriggio, alle 14.30, oltre mille figuranti in costume animeranno la tradizionale sfilata medievale gratuita attraverso il centro storico, prima dell'ingresso al campo del Palio. I cancelli dell'arena di piazza Cagnasso apriranno alle 14, mentre l'inizio dell'evento è previsto alle ore 15.00.

UN'AREA ACCESSIBILE A BORDO PISTA

Per le persone in carrozzina l'ingresso al Palio è gratuito, così come per un accompagnatore, senza distinzioni relative al grado o alla tipologia di disabilità. A bordo pista, in corrispondenza della Tribuna 4 – curva, viene riservata un'area accessibile nella quale possono essere posizionate le carrozzine. Non sono presenti posti a sedere fissi, mentre vengono predisposte apposite sedie per gli accompagnatori. Non essendo occupato alcun posto numerato in tribuna, l'accesso all'area non comporta alcun costo. Lo spazio può accogliere complessivamente 70 persone: 35 persone in carrozzina e altrettanti accompagnatori.

"Il Palio è una delle espressioni più autentiche della partecipazione della città alla Fiera e vogliamo che questa esperienza possa essere vissuta dal maggior numero possibile di persone – sottolinea Caterina Pasini, vicesindaco con deleghe a Turismo, Cultura e Manifestazioni –. L'accessibilità non può essere considerata un elemento accessorio dell'organizzazione di un grande evento: significa lavorare affinché ciascuno possa sentirsi parte della festa. Le soluzioni predisposte per il Palio vanno in questa direzione, insieme alla disponibilità ad ascoltare esigenze specifiche e a individuare, dove possibile, le risposte più adeguate. È un percorso che vogliamo continuare a sviluppare, anno dopo anno".

TARIFFA AGEVOLATA PER I POSTI IN TRIBUNA

Sono previste condizioni dedicate anche per le persone con disabilità che non utilizzano la carrozzina e desiderano assistere al Palio occupando un posto in tribuna. In questo caso è possibile acquistare un biglietto ridotto al costo di 5 euro, agevolazione riconosciuta anche a un accompagnatore. I posti, assegnati e numerati, sono disponibili nelle Tribune 1, 3 e 4, rialzate, e nelle Tribune 5, 6, 7 e 8, ribassate. Le modalità generali di accesso agevolato sono pubblicate anche sul sito ufficiale della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, nella pagina dedicata al folclore ( www.fieradeltartufo.org/folclore/ ).

"Rendere accessibili gli appuntamenti che rappresentano la storia e l'identità della nostra città significa permettere a tutti di sentirsi pienamente parte della comunità – dichiara Donatella Croce, assessora a Politiche Familiari, Servizi Sociali e Assistenziali e Pari opportunità del Comune di Alba –. Il Palio è prima di tutto una festa collettiva, capace di riunire generazioni e persone diverse intorno a una tradizione profondamente albese. L'impegno deve essere quello di ridurre, per quanto possibile, ogni barriera alla partecipazione, non soltanto fisica: l'inclusione passa anche dall'ascolto e dal confronto con chi vive quotidianamente esigenze differenti".

Proprio in quest'ottica, accanto alle modalità definite per l'accesso all'arena, resta aperto il dialogo con le realtà sociali del territorio. Come avviene ogni anno, le singole esigenze segnalate dalle associazioni vengono valutate direttamente, con l'obiettivo di individuare le soluzioni più adatte alle diverse necessità.

"Una manifestazione come la Fiera, che ogni anno accoglie pubblici diversi e provenienti da tutto il mondo, ha la responsabilità di interrogarsi costantemente su come rendere i propri appuntamenti sempre più accessibili e inclusivi – sottolinea Axel Iberti, presidente dell'Ente Fiera di Alba –. Il Palio degli Asini è uno dei momenti più identitari e partecipati del nostro calendario e proprio per questo è importante creare le condizioni affinché il maggior numero possibile di persone possa viverlo pienamente. Le misure previste quest'anno rappresentano un impegno concreto, ma sono anche parte di un percorso che vogliamo continuare a migliorare attraverso il confronto con il Comune, le associazioni e le persone che vivono direttamente esigenze differenti. L'accessibilità non è un traguardo raggiunto una volta per tutte: è un processo di ascolto, attenzione e miglioramento continuo che deve accompagnare la crescita della Fiera".

L'attenzione all'accessibilità si inserisce in un percorso più ampio portato avanti dalla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba: anche nei propri strumenti di rendicontazione l'Ente Fiera ha indicato il monitoraggio dell'accessibilità degli eventi e il confronto con il garante comunale delle persone con disabilità tra gli elementi della propria azione sul fronte dell'inclusione.

Orsola Bonino Garante comunale dei diritti delle persone con disabilità sottolinea: "Desidero rivolgere un plauso all'Amministrazione comunale e all'Ente Fiera di Alba per l'attenzione concreta riservata alle persone con disabilità in occasione del Palio. Garantire l'ingresso gratuito alle persone in carrozzina e a un accompagnatore, insieme alla disponibilità di un'area accessibile a bordo pista, significa favorire una partecipazione piena e inclusiva a questo grande evento. Sono importanti anche le agevolazioni previste per le persone con disabilità che desiderano assistere al Palio dalla tribuna. Sono iniziative concrete che contribuiscono a rendere Alba una città sempre più accessibile e accogliente".

Per informazioni sulle modalità di accesso e per ottenere i biglietti dedicati alle persone con disabilità e agli accompagnatori è possibile rivolgersi direttamente all'Ente Fiera di Alba. Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili nella sezione dedicata al Palio degli Asini sul sito ufficiale della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba.