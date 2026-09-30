Passione di Sordevolo: presentato il Biellesissimo a Terra Madre, il Salone del Gusto di Torino FOTO e VIDEO

Venerdì 25 settembre la “Passione di Sordevolo” si è presentata al pubblico di Terra Madre Salone del Gusto 2026, parlando della propria secolare tradizione e del suo profondo legame con il territorio biellese e piemontese. In quest’occasione è stata introdotta ufficialmente una delle novità più importanti per l’edizione 2027 dello spettacolo: “Il Biellesissimo, un piatto per gustare il territorio”. A presentare quest’iniziativa il Presidente dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo Stefano Rubin Pedrazzo e l’Assessore della Regione Piemonte Paolo Bongioanni.

La rilevanza di questo progetto risiede nella simbolicità di quest’iniziativa. Il Biellesissimo racchiude in sé i prodotti del territorio che meglio rappresentano l’identità enogastronomica biellese e le sue tradizioni, motivo per cui si può definire come un emblema della cultura locale. Infatti, a far parte del piatto sono la Mucroncina e la Paletta della Macelleria Mosca1916, i grissini, i Canestrelli e le Paste di Meliga di Brusa, i formaggi Botalla, la birra Menabrea e l’acqua Lauretana.

Il legame del Biellesissimo con la Passione di Sordevolo risiede nella volontà dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo di proporre un’esperienza del territorio completa e autentica. Dalla cultura racchiusa nel Kolossal di Teatro Popolare sordevolese, al turismo, all’esperienza della tradizione locale: “Il nostro progetto è quello di coinvolgere tutto il Biellese, offrendo un valore aggiunto tramite la combinazione di cultura, promozione territoriale ed esperienza enogastronomica”, ha spiegato il Presidente dell’Associazione Stefano Rubin Pedrazzo.

L’Assessore Paolo Bongioanni è invece intervenuto sottolineando l’importanza di unire alcuni dei punti di forza del territorio in una visione più ampia, che possa rinnovare la concezione di turismo nel Biellese indirizzandola verso nuovi orizzonti più ampi: “Il turismo oggi è alla ricerca di esperienze a stretto contatto con le realtà locali, la loro identità e la loro unicità. In questo ambito la cultura, le peculiarità storiche e l’enogastronomia giocano un ruolo centrale e voi le avete sapute unire tramite quest’iniziativa. Nel Biellesissimo si legge tutto il vostro amore per il territorio”.