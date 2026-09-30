"I colori del mio cammino": a Dogliani una mostra di pittura con le opere di Alfonso Cappa

Gli Amici del Museo Giuseppe Gabetti di Dogliani si sono fatti promotori di un’interessante mostra di pittura organizzata a scopo benefico per ricordare l’artista doglianese Alfonso Cappa, mancato prematuramente nel 2015 all’età di 50 anni, di cui avremo esposti una quarantina di dipinti.

La mostra sarà inaugurata sabato 10 ottobre alle ore 17 presso i locali del Museo Civico (primo piano del Palazzo Comunale).

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla disponibilità e al coinvolgimento del fratello Emilio che ha voluto generosamente cedere i quadri esposti in mostra a fini benefici: le opere pittoriche saranno poste in vendita e l’intero ricavato sarà devoluto per i lavori di ristrutturazione dell’Oratorio Parrocchiale dedicato a Don Giovanni Conterno, di cui Alfonso era un grande estimatore, condividendone l’amore per la montagna e per l’arte.

Alfonso Cappa era un artista poliedrico, amante dell’arte e della natura, gran camminatore, attento osservatore.

Musica, pittura e poesia erano le sue ragioni di vita. Se n’è andato troppo presto, ma continua ad essere presente in mezzo a noi con le sue opere:

Ritorno alla natura: raccolta di poesie con xilografie di Gianni Gallo (Tipografia Bruno, 2006);

Fiori blu lungo la strada: libro in cui narra il suo lungo viaggio a piedi fino al Santuario di Compostela (Premio Internazionale, Città di Moncalieri, 2011);

La direzione dello sguardo: 2^ raccolta di poesie del 2014;

Il più grande fisarmonicista delle Langhe: racconti musicali del 2014 (Araba Fenice).

Negli ultimi anni aveva allargato i suoi interessi dedicandosi con passione alla musicoterapia.

La pittura è stata una costante compagna di vita, con cui esprimeva i suoi sentimenti e le sue emozioni; l’odierna mostra doglianese allestita nei locali del Museo Civico Storico Archeologico Giuseppe Gabetti, al primo piano del Palazzo Comunale, ad oltre un decennio dalla sua scomparsa intende ricordarlo e ringraziarlo per quanto ha saputo donarci, esaltandone i molteplici interessi per l’arte.

La mostra resterà aperta dal 10 ottobre all’8 novembre 2026, con il seguente orario: sabato e domenica h. 10.00-12.30 e h. 16.00 - 18.30.

Per informazioni: 349 7342271 - 349 2973095