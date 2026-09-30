Cuneo Archeofilm, al via la quarta edizione: tre serate a San Francesco tra preistoria, arte e ambiente

Domani, giovedì 1° ottobre 2026 alle ore 20.45, nel Complesso monumentale di San Francesco (via Santa Maria 10) prenderà il via la IV edizione di "Cuneo Archeofilm", il Festival internazionale del cinema di archeologia, arte e ambiente.

Fino a sabato 3 ottobre, San Francesco si trasformerà in sala cinematografica con una selezione di film-capolavoro a tema archeologico, storico e ambientale, arricchita dall'intervento di ospiti d'eccezione. Nel corso delle serate il pubblico sarà chiamato a votare il film più apprezzato per l'assegnazione del Premio "Cuneo Archeofilm", mentre il voto degli studenti decreterà il vincitore del Premio "Cuneo Archeofilm – Scuole", con una premiazione pubblica il sabato sera al termine delle proiezioni.

Il "Cuneo Archeofilm" è organizzato dal Museo civico del Comune di Cuneo, in collaborazione con Firenze Archeofilm e Archeologia Viva (Giunti Editore) e con il sostegno della Fondazione Crc. Maggiori informazioni su www.firenzearcheofilm.it/cuneo, scrivendo a museo@comune.cuneo.it o chiamando il numero 0171.634175.

Il programma di domani

Giovedì 1° ottobre, alle 20.45, il Cuneo Archeofilm prende il via con la proiezione del film "Mauro Cutrona. Immaginare la preistoria", regia e produzione di Stefano Zampini e Nicolò Scialpi, dedicato al lavoro del paleoartista Mauro Cutrona e al rapporto tra arte e ricostruzione della preistoria.

Seguirà l'incontro con Umberto Tecchiati, docente di Preistoria ed ecologia preistorica all'Università di Milano, e Stefania Padovan, conservatrice per gli aspetti archeologici dell'Ente Aree protette Alpi Marittime, con la presentazione dell'articolo speciale "Grotte di Aisone. Preistorici sulla via delle Alpi", pubblicato sul numero di settembre-ottobre 2026 di Archeologia Viva.

La serata continuerà con "Grotta Chauvet: sulle orme degli artisti preistorici" di Alexis de Favitski, un viaggio nella più antica grotta decorata d'Europa e nelle ricerche condotte al suo interno.