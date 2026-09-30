Luna Park a Cuneo, dal 2 al 18 ottobre torna il divertimento in piazza della Costituzione

Cuneo si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento dedicato al divertimento per tutta la famiglia. Da venerdì 2 a domenica 18 ottobre, piazza della Costituzione torna ad animarsi con il Luna Park, pronto a proporre attrazioni, giochi e iniziative speciali pensate per bambini, ragazzi e famiglie.

L'edizione di quest'anno parte con una proposta particolarmente interessante fin dal giorno dell'inaugurazione: un'ora gratuita sulle attrazioni, dalle 16.30 alle 17.30 di venerdì 2 ottobre. Un modo per dare il via alla manifestazione con un momento di festa pensato per permettere ai più piccoli di vivere subito l'atmosfera delle giostre. Il parco rimarrà poi aperto tutti i giorni dalle 15.00 alle 20.00.

Tra le novità principali dell'edizione 2026 figura il Family Day, in programma ogni sabato e domenica. Dalle 11.00 alle 13.00, le famiglie potranno usufruire del 50% di sconto sulle attrazioni, secondo le modalità indicate dall'organizzazione, rendendo le mattinate del fine settimana ancora più accessibili.

Un'altra data da segnare a calendario è domenica 11 ottobre: a partire dalle 16.30 faranno il loro ingresso le mascotte di Pikachu, Super Mario e Stitch per incontrare i bambini. Contestualmente, alla stessa ora, verranno distribuite ciambelle zuccherate in omaggio fino a esaurimento delle scorte per una merenda speciale in piazza.

L'appuntamento complessivo si snoderà quindi su oltre due settimane in piazza della Costituzione a Cuneo, coniugando il tradizionale intrattenimento dello spettacoli viaggiante con promozioni dedicate al pubblico di ogni età fino alla chiusura prevista per domenica 18 ottobre.