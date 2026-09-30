Cuneo, "Anatomia di uno sguardo": al nuovo Polo Culturale Esseci la mostra che svela l'anima dell'ospedale

Apre al pubblico fino a domenica 15 novembre, presso il nuovo Polo Culturale Esseci in via Santa Maria 11 a Cuneo, la mostra fotografica "Anatomia di uno sguardo. Dentro l'anima dell'ospedale", promossa dalla Fondazione Ospedale Cuneo. Un racconto per immagini di volti, gesti e relazioni che ogni giorno danno forma concreta alla cura all'interno dell'azienda ospedaliere cittadina.

Realizzata con la curatela di Giovanna Calvenzi e Francesco Camagna, in collaborazione con l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle e il Comune di Cuneo, l'esposizione raccoglie gli scatti selezionati tra gli oltre 6.800 realizzati dal fotografo cuneese Marco Sasia in sei mesi di lavoro continuativo all'interno dei reparti, dei laboratori, delle sale operatorie e degli uffici del nosocomio.

"Sono davvero entusiasta di questa mostra" – dichiara la presidente della Fondazione Ospedale Cuneo Ets Silvia Merlo –. "È stato un lavoro incredibile, un percorso talvolta in salita, ma il risultato è meraviglioso e rappresenta un esempio unico. Marco Sasia è entrato in tutti gli spazi dell'ospedale cogliendo un ventaglio variegato di emozioni. Questo progetto è prima di tutto un tributo alle oltre 3.200 persone che lavorano nel nostro ospedale ed è anche un omaggio alla città di Cuneo per lasciare un'immagine chiara della sanità di oggi alle generazioni future".

"Il mio lavoro" – racconta il fotografo Marco Sasia – "è dedicato non solo a chi si rivedrà nelle fotografie, ma anche alle persone che non sono riuscito a fotografare e che ogni mattina indossano una divisa per prendersi cura della nostra salute. Spero con tutto il cuore di essere riuscito a restituire anche solo una parte delle immense emozioni che questo viaggio mi ha regalato".

A rendere suggestivo l'evento è la scelta della location: l'antico Palazzo Santa Croce, oggi sede del Polo Culturale Esseci e della nuova Biblioteca Civica, che in passato ha ospitato il primo ospedale della città. All'interno del percorso è allestita anche una sezione storica curata dall'ingegner Paola Arneodo.

La sindaca di Cuneo Patrizia Manassero e l'assessora alla cultura Cristina Clerico hanno sottolineato come l'iniziativa celebri una comunità umana di fondamentale importanza, ricordando il valore essenziale della sanità pubblica. Dal canto suo, il direttore generale dell'azienda ospedaliera Franco Ripa ha evidenziato come il reportage mostri con autenticità l'alleanza terapeutica e la forza del lavoro di squadra.

La mostra, patrocinata da Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Comune di Cuneo, Diocesi di Cuneo-Fossano e Mab Museo-Archivio-Biblioteca, vede anche la collaborazione della Fondazione Industriali Cuneo per la gestione degli spazi.

L'esposizione è visitabile a ingresso libero dal martedì al sabato dalle ore 9.00 alle 19.00, mentre il lunedì e la domenica l'apertura è prevista dalle 15.00 alle 19.00.

INFORMAZIONI E ORARI

«Anatomia di uno sguardo. Dentro l'anima dell'ospedale»

Sede: Polo Culturale Esseci (ex Palazzo Santa Croce), via Santa Maria 11, Cuneo.

Periodo di apertura: da sabato 26 settembre a domenica 15 novembre.

Orari di apertura:

Dal martedì al sabato: 9:00 – 19:00

Lunedì e domenica: 15:00 – 19:00

Ingresso: libero e gratuito.